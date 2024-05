Robert Fico recebe alta hospital duas semanas após ser alvo de tentativa de assassinato

De Euronews

O primeiro-ministro da Eslováquia foi transportado, esta sexta-feira, para Bratislava. Fico foi gravemente ferido numa tentativa de assassinato na cidade de Handlova, no início do mês.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, recebeu alta hospitalar, duas semanas depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato. O político foi transportado, esta sexta-feira, do hospital de Banska Bystrica para o hospital de St. Michael, que se localiza em Bratislava.

Fico, de 59 anos, foi baleado várias vezes quando cumprimentava os seus apoiantes após uma reunião governamental em Handlova, uma cidade no centro da Eslováquia, no início deste mês. O primeiro-ministro eslovaco foi imediatamente submetido a uma cirurgia de cinco horas para tratar os múltiplos ferimentos, seguida de outra cirurgia de duas horas dias depois de remover o tecido morto dos ferimentos da bala.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Robert Fico, segundos depois de ter sido baleado, a ser encaminhado para um carro pelos seus seguranças.

Os meios de comunicação social eslovacos referiram que o atirador é Juraj Cintula, de 71 anos, da pequena cidade ocidental de Levice. Segundo o diário eslovaco Dennik N, o presumível autor do crime é escritor e membro fundador do Clube Literário DÚHA.

O Tribunal Penal Especializado da cidade de Pezinok ordenou que o suspeito, acusado de tentativa de homicídio, permanecesse em prisão preventiva. Os procuradores disseram à polícia para não identificar publicamente o suspeito nem divulgar pormenores sobre o caso.

Ataque contra Robert Fico poderá ter tido motivações políticas

Relativamente às motivações da tentativa de assassinato, os funcionários do governo disseram inicialmente que se tratava de um ataque com motivações políticas cometido por um “lobo solitário”, mas mais tarde anunciaram que uma “terceira parte” poderia ter estado envolvida, “atuando em benefício do atirador”.

Na Eslováquia, o governo de Fico tem sido alvo de múltiplas manifestações contra a reforma da revisão da emissora pública nacional RTVS. Os manifestantes temem que o governo controle totalmente a tevisão e as rádios públicas.

Esta reforma, juntamente com os planos do governo eslovaco de alterar o código penal para eliminar um procurador especial anti-corrupção, levou os opositores a recear que Fico conduzisse a Eslováquia por um caminho mais autocrático.