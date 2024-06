Bulgária continua sem previsão para a formação de um governo quatro dias após legislativas

De Euronews

O partido populista conservador, GERB, foi o mais votado nas eleições legislativas de domingo. A população anseia pela formação de um governo.

PUBLICIDADE

Quatro dias após as eleições legislativas na Bulgária, as esperanças num parlamento funcional parecem estar a diminuir. O GERB, o partido populista conservador do país dos Balcãs, foi o mais votado, tendo obtido 23,7% dos votos, mas precisa de estabelecer uma coligação para formar governo.

Para já, os líderes dos principais partidos políticos permanecem em silêncio e dois partidos já se demitiram. O resultado é uma fraca afluência às urnas, que bateu um novo recorde negativo, e um parlamento fragmentado.

"É preciso dizer que os eleitores estão a ficar cansados de serem chamados às urnas. O resultado está à vista de todos. Registou-se um recorde de baixa participação e o aparecimento de sérias reivindicações anti-estabelecimento nos partidos que estarão presentes no próximo parlamento", afirmou Dobromir Zhivkov, sociólogo da Market Links, citado pela AP.

A grande supresa destas eleições foi a entrada no Parlamento de um novo partido nacionalista, intitulado de Velichie, que fez a sua campanha maioritariamente através das redes sociais.

"Uma coisa é certa: estamos a assistir a algo semelhante ao Brexit. O foco está nas mensagens para um público-alvo, pelo que nem toda a gente é importante, mas o foco está em indivíduos específicos, em pessoas que podem ser influenciadas. Todo o investimento é dirigido a uma parte específica da sociedade. Vimos o resultado do voto no estrangeiro. Outra coisa é de onde vem esse apoio", diz o cientista político Rosen Stoyanov.

De acordo com a AP, a população búlgara espera que, após uma série de eleições antecipadas, seja formado um governo, independentemente das figuras políticas que este inclua.

"Muitas pessoas perderam a fé de que alguma coisa vai mudar. Até certo ponto, eu também a perdi", disse um cidadão búlgaro, citado pela AP, acrescentando que espera que “haja novas eleições”.

As hipóteses de formação de um governo num futuro próximo não parecem ser promissoras. Segundo os meios internacionais, os especialistas não excluem a possibilidade do país ser confrontado em breve com eleições antecipadas.