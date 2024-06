Cubo de Rubik vai ser o símbolo da presidência húngara da UE

De Euronews

O cubo de Rubik vai passar de símbolo cultural a símbolo europeu, ao ser escolhido para fazer parte do logotipo da presidência da Hungria da Conselho da União Europeia.

O cubo de Rubik faz parte do símbolo da presidência húngara da União Europeia a partir do próximo mês. Uma escolha que coincide com os 50 anos da invenção e que para o ministro dos Assuntos europeus da Hungria, Janos Boka, incorpora a ideia de que “juntos somos mais fortes do que separados”.

A Hungria vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia durante o segundo semestre deste ano. Durante a apresentação do símbolo, em Budapeste, Boka descreveu a presidência como "uma situação extraordinária".

“A presidência húngara procurará soluções reais para os problemas reais da Europa", sublinhou o ministro húngaro. Boka acrescentou ainda que a Hungria "não promete milagres, mas traz uma hipótese de mudança e progresso".

Um marco cultural

O cubo de Rubik foi inventado em 1974 pelo escultor húngaro Ernő Rubik. Desde então, este puzzle de combinações em 3D tornou-se um quebra-cabeças para várias gerações.

A escolha do cubo para o símbolo da presidência procura sublinhar a ideia de criatividade, pensamento estratégico e criatividade europeia.

“Chegamos ao ponto de colocar o que considero uma questão muito fundamental: porquê? Por que as coisas são como são e como poderiam ser diferentes? É assim que as soluções começam a surgir”, disse Ernő Rubik, em entrevista à Euronews, numa reflexão sobre o surgimento do cubo.

"Algumas das soluções tornam-se objetivadas, então nascem os objetos. O interessante é que os objectos parecem mortos, mas nas mãos de alguém o cubo ganha vida”, acrescentou

Ernő Rubik, que está prestes a completar 80 anos, foi também homenageado pela Moholy-Nagy de Arte e Design (MOME), a universidade onde inventou o jogo há cinco décadas. Desde a sua criação, mais de 500 milhões de cubos de Rubik foram vendidos em todo o mundo, tornando-se um marco na cultura popular.

A presidência do Conselho da União Europeia tem a duração de seis meses e é rotativa entre os 27 estados membros da UE. O mandato da Hungria vai ter início a 1 de julho.

O símbolo vai ser acompanhado pelo slogan “Tornar a Europa grande outra outra vez”, à semelhança da frase de campanha do antigo presidente norte-americano Donald Trump.