Eslováquia: sobe para sete o número de mortos em acidente ferroviário

Comboio com cerca de duzentas pessoas a bordo que seguia para Budapeste colidiu com autocarro nos arredores de Nové Zámky, no sul da Eslováquia.

Num trágico acidente no sudoeste da Eslováquia, um comboio colidiu com um autocarro, pouco depois das 17h (16h em Lisboa) na cidade de Nové Zámky, numa zona froteiriça perto de Štúrovo.

De acordo com o jornal online Contacto, citando a Agência Lusa, são já sete o número de vítimas mortais do acidente que deixou outras cinco pessoas feridas.

O comboio pertencia à empresa Eurocity e viajava da capital checa, Praga, para a capital húngara, Budapeste. Cerca de duzentos passageiros estavam a bordo no momento do impacto.

Imagens de vídeo captadas no local mostram a locomotiva do comboio em chamas. Apesar disso, as autoridades confirmaram que nenhum dos passageiros do comboio ficou ferido.

O autocarro sofreu danos significativos e ficou dividido em dois após a colisão. As autoridades ferroviárias e as equipas de salvamento, incluindo bombeiros e pessoal médico, responderam rapidamente ao local.

Ľubomír Solák, Presidente da Polícia da República Eslovaca, informou que cerca de 30 agentes e 9 a 10 equipas estiveram envolvidos nas operações de salvamento e primeiros socorros.

No entanto, devido à presença de fios de alta tensão, o trabalho de extinção não pôde começar até que os fios fossem removidos.

A principal linha ferroviária que liga a capital da Eslováquia, Bratislava, a Budapeste, foi temporariamente encerrada.

Os passageiros do comboio que ficaram retidos foram transportados de autocarro para a cidade fronteiriça de Štúrovo para receberem cuidados e assistência. As autoridades estão a investigar as causas do acidente e a prestar apoio às vítimas e às suas famílias.