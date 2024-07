Ucrânia e a Rússia disparam dezenas de drones em ataques mútuos

De Euronews com AP

A Ucrânia afirmou ter abatido 35 dos 39 drones russos durante a noite, enquanto a Rússia disse ter abatido 26 drones ucranianos sobre a região sul de Rostov no sábado.

O fim de semana ficou marcado por ataques aéreos de ambas as forças, ucranianas e russas. Na madrugada de domingo a Rússia e a Ucrânia trocaram ataques com drones, mísseis e bombardeamentos.

Segundo a imprensa estatal russa, pelo menos duas pessoas foram mortas, na aldeia de Horlivka, em ataques ucranianos na região de Donetsk, parcialmente ocupada pela Rússia.

Já as autoridades ucranianas disseram que os ataques russos feriram pelo menos cinco pessoas, três pessoas na região de Kherson, parcialmente ocupada no sul da Ucrânia, e duas no nordeste do país, na região de Kharkiv.

Ao longo da linha da frente no leste, a Rússia afirmou ter tomado o controlo de duas aldeias, uma na região de Kharkiv e outra na região de Luhansk.

A força aérea ucraniana terá abatido 35 dos 39 drones Shahed de fabrico iraniano que a Rússia lançou durante a madrugada de domingo.

A Rússia lançou também três mísseis balísticos Iskander-M e dois mísseis de cruzeiro, segundo a mesma fonte. Estes últimos não atingiram os alvos devido às "contramedidas" da Ucrânia, segundo anunciou a força aéra.

Volodymyr Zelenskyy aproveitou a rede social X para apelar novamente a ajuda externa, reforçando que "quando a aviação russa lança todos os dias mais de uma centena de bombas guiadas contra as nossas cidades, aldeias e posições na linha da frente, precisamos de uma proteção fiável contra elas", pode ler-se.

As forças russas atacam regularmente zonas civis em toda a Ucrânia, mas os ataques à rede de energia da Ucrânia intensificaram-se nos últimos meses.

Ataques dos últimos dias

As forças russas lançaram um ataque contra a região de Sumy na noite de 19 para 20 de julho, danificando uma instalação de energia no distrito de Konotop.

Apesar do ataque, não foram anunciados relatos de cortes de eletricidade na região, mas os danos graves em várias instalações de energia e obrigou a Ucrânia a impor longos cortes de energia.

Na Ucrânia, pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas na sequência de um ataque com mísseis russos contra infra-estruturas na região de Kharkiv, no nordeste do país, informou no sábado o governador Oleh Syniehubov.

Já na manhã de sábado, dia 20, as autoridades ucranianas confirmaram também que o número de mortos na sequência de um ataque russo na sexta-feira à cidade de Mykolaiv, perto do Mar Negro, tinha aumentado para quatro. Uma criança estava entre as vítimas, disse o presidente da câmara da cidade, Oleksandr Sienkevych.

Nas redes sociais, o dirigente ucraniano Volodymyr Zelenskyy referiu que o projétil atingiu um parque infantil junto a um bloco de apartamentos.

“A Rússia prova todos os dias com o seu terror que a 'pressão' não é suficiente”, afirmou. “Esta destruição de vidas tem de ser travada. Precisamos de novas soluções para apoiar as nossas defesas. A Rússia tem de sentir o poder do mundo”.

O Ministério russo da Defesa afirmou também no sábado ter abatido 26 drones ucranianos sobre a região de Rostov, no sul da Rússia, a várias centenas de quilómetros da linha da frente.

Três outros drones foram destruídos sobre a região de Belgorod, bem como um sobre a região de Smolensk, afirmou. Não foram registadas vítimas.