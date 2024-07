Os desportos femininos são o centro das atenções no segundo dia dos Jogos Olímpicos, com a França a conquistar uma vitória atrás da outra.

No segundo dia dos Jogos Olímpicos de Paris, os desportos femininos ocuparam o centro das atenções com os primeiros jogos de futebol e andebol

O Canadá, medalha de ouro em Tóquio 2020, derrotou a Nova Zelândia numa reviravolta de 2-1, depois de um escândalo de espionagem que fez com que dois membros da equipa canadiana fossem mandados para casa.

Em Lyon, França igualou a vitória masculina de quarta-feira ao derrotar a Colômbia por 3-2, enquanto a Espanha, atual campeã do mundo, venceu o Japão por 2-1.

Os anfitriões também venceram o jogo de abertura de andebol - com uma margem estreita de três golos sobre a Hungria, aumentando as esperanças de um segundo ouro olímpico consecutivo.

No râguebi a sete masculino, França derrotou a Argentina nos quartos-de-final por 26 a 14.

Na próxima fase, os franceses terão pela frente a África do Sul. As Ilhas Fiji e a Austrália jogam a outra meia-final.

Resultados completos abaixo.

Futebol: vitória de França é de tirar o fôlego; Colômbia perto de uma reviravolta épica

França conseguiu uma vantagem de 3 a 0 na primeira etapa e venceu a Colômbia em Lyon. Marie-Antoinette Katoto marcou dois golos e Kenza Dali acrescentou outro para as anfitriãs do Grupo A.

Catalina Usme converteu um penálti no início do segundo tempo para a Colômbia, que voltou às Olimpíadas depois de ficar de fora dos Jogos de Tóquio. Manuela Pavi ajudou a reduzir ainda mais a diferença com outro golo aos 64 minutos, enquanto França teve de esperar mais de dez minutos de descontos para garantir os três pontos em casa.

Herve Renard, treinador francês, olha para as jogadoras durante o jogo de futebol feminino do Grupo A entre a França e a Colômbia AP/Laurent Cipriani

Futebol: Canadá volta a jogar e deixa para trás o escândalo dos drones

Evelyne Viens marcou um golo aos 79 minutos para dar ao atual campeão olímpico Canadá uma vitória sobre a Nova Zelândia num jogo que foi ensombrado por alegações de vigilância por drones.

Viens, que entrou no jogo como suplente aos 67 minutos, recebeu um passe longo de Jessie Fleming e rematou para o golo no poste oposto 12 minutos depois de entrar. Mackenzie Barry deu à Nova Zelândia a vantagem inicial com um golo aos 13 minutos, mas Cloe Lacasse empatou para o Canadá nos descontos da primeira parte.

O jogo do Grupo A, em Saint-Etienne, foi polémico antes do início, quando dois membros da equipa canadiana foram mandados para casa mais cedo devido ao seu alegado envolvimento num caso de drones que foram reportados em duas sessões de treino na Nova Zelândia.

Futebol (Fase de grupos - Feminino)

Canadá 2 x 1 Nova Zelândia

Espanha 2 x 1 Japão

Alemanha 3-0 Austrália

Nigéria 0 x 1 Brasil

França 3-2 Colômbia

EUA 3 x 0 Zâmbia

Kaminieli Rasaku, das Ilhas Fiji, passa por Gavin Mullin, da Irlanda, durante o jogo dos quartos-de-final do râguebi a 7 masculino entre as Ilhas Fiji e a Irlanda AP/Tsvangirayi Mukwazhi

Râguebi a 7 masculino: Fiji invictas no caminho para o terceiro ouro olímpico consecutivo

As Fiji mantiveram-se no caminho certo para a terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no râguebi de sete, ao chegarem às meias-finais no Stade de France, em Paris.

Os medalhistas de prata e bronze dos Jogos de Tóquio - Nova Zelândia e Argentina - foram eliminados.

França e Austrália atingiram as meias-finais pela primeira vez, enquanto a África do Sul está de volta à final four pela primeira vez desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Sevens, em 2016, no Rio de Janeiro. Nos quartos de final, as Ilhas Fiji ganharam à Irlanda por 19-15.

Nas meias-finais de sábado, as Fiji defrontam a Austrália e a França a África do Sul.

Râguebi a 7 (Quartos de final masculinos)

Argentina 14-26 França

África do Sul 14-7 Nova Zelândia

Fiji 19-15 Irlanda

Austrália 18-0 Estados Unidos

Andebol (Ronda preliminar - Feminino)

