Ucrânia deve fazer "pleno uso" das conquistas em Kursk, diz Zelenskyy

Zelenskyy avança que a Ucrânia controla 74 povoações na região russa de Kursk.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirma que a Ucrânia deve fazer "pleno uso" das suas conquistas na região russa de Kursk.

Zelenskyy adianta que controla atualmente 74 povoações em Kursk, tendo agradecido aos soldados e comandantes envolvidos na operação militar.

"Os ucranianos podem atingir os seus objetivos, defender os seus interesses e proteger a sua independência. Temos de fazer pleno uso das nossas conquistas. E vamos fazê-lo", reiterou Zelenskyy numa mensagem publicada na rede social X.

A Ucrânia começou a incursão na Rússia há oito dias, com as tropas do Kremlin a terem muitas dificuldades para repelir os avanços das forças de Kiev.

Belgorod declarou estado de emergência

O governador de Belgorod declarou o estado de emergência em toda a região, uma vez que as forças ucranianas continuam a atacar.

O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, afirma que as suas unidades do exército impediram as forças ucranianas de avançar mais profundamente no país.

O presidente russo, Vladimir Putin, salienta que a incursão é uma tentativa de Kiev para parar a ofensiva de Moscovo na região do Donbas e ganhar vantagem em possíveis futuras negociações de paz.

Zelenskyy já tinha frisado diz que a ofensiva em solo russo é preventiva e serve para proteger o território ucraniano dos ataques russos lançados a partir da fronteira.