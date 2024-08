Tropas ucranianas tomam cidade russa de Sudzha

De Euronews com AP

Volodymyr Zelenskyy diz que tropas do país tomaram conta da cidade de Sudzha, na região de Kursk. A cidade é agora o local do gabinete militar ucraniano em território russo.

PUBLICIDADE

Volodymyr Zelenskyy afirmou esta quinta-feira que as tropas ucranianas têm o controlo total da cidade russa de Sudzha, na região russa de Kursk.

O anúncio, feito pelo presidente ucraniano, acontece no seguimento da incursão das tropas ucranianas em território da Rússia.

Além do controlo da cidade foi também confirmado que a Ucrânia criou o primeiro gabinete militar ucraniano na região russa, de forma a “manter a lei e a ordem e satisfazer as necessidades primárias da população”, segundo comunicou Oleksandr Syrskyi, comandante supremo das forças de Kiev.

Segundo informou Syrsky num vídeo publicado por Zelenskyy no Telegram, as tropas ucranianas também fizeram prisioneiros mais de 100 soldados russos. O presidente ucraniano afirmou que estes soldados poderão ser, eventualmente, trocados por prisioneiros de guerra ucranianos.

As tropas ucranianas terão percorrido 1,5 quilómetros nas últimas 24 horas. Desde o início da incursão, as tropas de Kiev já terão avançado 35 quilómetros na região.

Rússia destaca forças para a região de Belgorod

Enquanto as forças ucranianas avançam no terreno, a Rússia anunciou esta quinta-feira o envio de forças adicionais para a região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.

“Estamos a falar, em primeiro lugar, do aumento da eficiência do sistema de comando e controlo das tropas e da cooperação com outras agências de aplicação da lei e com a administração da região de Belgorod, da identificação de funcionários responsáveis pela atribuição de forças e meios adicionais que serão enviados para realizar tarefas básicas”, informou Andrey Belousov, Ministro da Defesa russo, durante uma reunião dedicada à segurança das regiões fronteiriças.

De recordar que o governo russo declarou o estado de emergência a nível federal na região de Belgorod.

Sobre a tomada da cidade de Sudzha não houve ainda confirmação ou qualquer reação russa.

Segundo as autoridades russas, mais de 120 000 pessoas foram retiradas da região de Kursk, na sequência da incursão das tropas ucranianas.