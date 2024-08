De Liv Stroud

A guerra na Ucrânia dominou o debate político antes das três eleições estaduais na Alemanha de Leste. Os partidos de extrema-esquerda e os de extrema-direita exigem negociações com a Rússia e o fim do fornecimento de armas à Ucrânia.

PUBLICIDADE

"Paz, liberdade, sem guerra". É este o tipo de slogans que soam nas pitorescas e antigas cidades espalhadas pela Alemanha de Leste. A média de idades dos que transportam bandeiras onde se pode ler "paz" e "o nosso país em primeiro lugar" ronda os 60 anos.

No entanto, muitos destes protestos têm tons mais sombrios e valores anti-democráticos.

Numa manifestação realizada na segunda-feira na cidade de Goerlitz, na Saxónia Oriental, alguns dos manifestantes usavam t-shirts que diziam: "quando o certo se torna errado, a residência torna-se um dever". Alguns dos manifestantes estão convencidos de que o Governo está a agir contra eles, "importando culturas" e gastando dinheiro de forma frívola em energia verde.

Os cidadãos dos estados orientais da Saxónia, Turíngia e Brandeburgo vão às urnas em setembro. De acordo com as últimas sondagens, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ultrapassou, na Saxónia, os democratas-cristãos (CDU), que estiveram no poder durante 16 anos sob o comando da antiga chanceler Angela Merkel e que deverão vencer as eleições federais do próximo ano.

Um novo partido de extrema-esquerda, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), separou-se do partido de esquerda Die Linke no ano passado e exigiu políticas semelhantes às da AfD, tais como negociações com o presidente russo Vladimir Putin, o fim do fornecimento de armas à Ucrânia e a diluição das políticas climáticas. Ambos os partidos são muito críticos em relação ao atual governo, mas não ofereceram muitas soluções viáveis.

Poderão os votos dos Estados do leste da Alemanha ter impacto na política externa do governo federal?

O analista político Dr. Carsten Koschmieder diz que não diretamente, embora estas eleições possam ter uma influência sobre os outros partidos políticos no poder.

Koschmieder afirma que os governos estaduais locais não podem conduzir a política externa, "mas influenciam a situação política geral".

A questão, diz Koschmieder, "é que os outros partidos estão a observar o que está a acontecer. Vêem que o BSW e a AfD estão a obter muitos votos. Na Alemanha de Leste, a guerra na Ucrânia é uma questão importante".

"O que está a acontecer agora é que, por exemplo, o ministro presidente da Saxónia, Michael Kretschmer, que é membro da CDU e que tem assento no conselho executivo nacional da CDU, tem vindo a dizer há meses que precisamos de nos reconciliar com a Rússia, comprar gás russo novamente, abandonar a Ucrânia, parar de dar qualquer coisa à Ucrânia e expulsar os refugiados ucranianos", acrescenta.

Koschmieder revala que Kretschmer quer manter a maioria dos seus votos, especialmente tendo em conta que a AfD poderá obter cerca de 30% dos votos nas eleições de setembro.

"Ele está a tentar jogar com esta questão porque sabe que é importante para as pessoas. Se, após as eleições estaduais, se verificar que os partidos que se opõem à ajuda à Ucrânia têm um forte desempenho e se as sondagens pós-eleitorais mostrarem que a questão foi crucial para muitos eleitores, isso terá naturalmente um impacto na política nacional. Temos eleições federais em 2025, se a coligação durar tanto tempo".

src="https://www.canva.com/design/DAGOnWjgAAI/bsUoK_qNmi42_310ErJtkw/view?embed" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="fullscreen">

O analista avisa, ainda, que "se a AfD conseguir um resultado forte nas três eleições estaduais, os partidos democráticos vão começar a perguntar-se porquê e o que têm de mudar".

Alguns poderão concluir que, pelo facto de o AfD ser anti-UE, também eles deveriam adotar uma posição mais crítica em relação à UE. Dr Carsten Koschmieder Analista político

"No entanto, a influência dos governos estaduais para além das suas fronteiras é bastante limitada, a menos que atuem através do Bundesrat [o Conselho Federal]", continua Koschmieder. "Mas mesmo no Bundesrat, a influência combinada dos três Estados é mínima", acrescenta.

E quanto a uma coligação entre o BSW e a AfD?

Espera-se que a AfD seja o partido mais forte, pelo menos na Saxónia, e que tenha também bons resultados em Brandeburgo e na Turíngia. Mas é improvável que consiga os 50% necessários para uma maioria que lhe permita integrar o governo.

A nomeação de juízes exige uma maioria de dois terços. No entanto, mesmo que a AfD não entre no governo, pode exercer grande influência, segundo Koschmieder.

PUBLICIDADE

Apesar da CDU ter excluído a possibilidade de formar uma coligação com a AfD, tanto a nível local como federal, é possível que volte atrás nesta promessa.

Em alternativa, refere Koschmieder, "é possível que, por exemplo, o BSW e a AfD consigam, em conjunto, mais de 50% num dos estados federais. Nesse caso, seria impossível formar um governo sem um destes dois partidos, e estes poderiam, naturalmente, fazer exigências muito fortes durante as negociações, dizendo: "Só nos juntaremos ao governo se concordarem com isto ou aquilo".

Cartaz da AfD em Zittau, onde se lê [em alemão]: “Nós garantimos a paz” Liv Stroud

Tais exigências incluiriam provavelmente a suspensão do fornecimento de armas à Ucrânia.

Koschmieder afirma que é possível que o BSW entre no governo e que a líder Sahra Wagenknecht já disse que iria intervir nas negociações a nível estatal e pressionar para que as questões de política nacional e externa façam parte das conversações. Ela poderia dizer: 'Só entraremos numa coligação se o acordo de coligação incluir o compromisso de o governo estadual defender certas coisas'. Apesar dos governos estaduais não terem qualquer autoridade em matéria de política externa ou de decisões sobre ajuda ou armas para a Ucrânia, Wagenknecht poderia, ainda assim, fazer pressão para que algo como uma iniciativa do Bundesrat declarasse que a Alemanha deve parar de fornecer armas à Ucrânia. É provável que isso aconteça".

PUBLICIDADE

No entanto, se houver desacordos no seio de uma coligação, o Bundesrat abstém-se de votar as questões. Isto significa que a AfD, em coligação com outro partido como a CDU ou o BSW, não votaria em certas questões, mesmo que os três estados fossem governados por um governo da AfD, o que Koschmieder considera muito improvável.

O partido AfD é uma verdadeira ameaça?

Koschmieder diz que "a AfD só terá influência se outros partidos formarem uma coligação com eles ou se a CDU adotar as posições da AfD. Nesse caso, a AfD poderia ter um impacto negativo duradouro na democracia. Mas se a CDU não o fizer, a AfD permanecerá relativamente isolada. Mesmo que obtenha 30% dos votos, não será capaz de causar grandes danos por si só".

No entanto, isso é apenas a nível federal. A nível estadual, a AfD pode potencialmente "causar muitos danos nos seus estados, prejudicando a democracia a nível regional, minando a educação e destruindo o envolvimento político".

Tanto o BSW como a AfD são céticos em relação à energia verde, mas se a AfD tiver um bom desempenho nas próximas eleições, os seus líderes "poderão atrasar a eliminação progressiva do carvão, porque não querem arriscar o desemprego ou mudanças estruturais nas regiões carboníferas da Alemanha de Leste. Isto afeta toda a Europa, porque se a Alemanha continuar a queimar carvão ou, em alternativa, investir mais em energia solar e eólica, isso terá repercussões mais vastas em todo o continente".