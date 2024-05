Porque é que os jovens alemães são tão facilmente seduzidos pelas ideias da AfD?

De Liv Stroud

Segundo sondagens recentes, entre 14% e 22% dos eleitores com menos de 30 anos votariam no partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha nas próximas eleições europeias. Mas quem são estes potenciais eleitores?

Durante a campanha eleitoral da Alternativa para a Alemanha (AfD) em Berlim, dois dos candidatos do partido de extrema-direita, Alexander Sell e Mary Khan-Holoch, debateram o orgulho nacional e a forma como a AfD espera fazer com que os alemães voltem a sentir-se confiantes em ser alemães.

A multidão era maioritariamente composta por reformados. No entanto, havia também alguns jovens à mistura.

Khan-Holoch tem 30 anos e não hesitou em responder à pergunta sobre o que torna o AfD tão atrativo para os eleitores jovens e de primeira viagem.

"Os alemães têm medo de se tornarem estranhos no seu próprio país", disse Khan-Holoch à Euronews.

"Especialmente os nossos jovens são confrontados com isso diariamente, quer seja nas piscinas públicas ou nas grandes cidades. Temos muitas escolas de referência onde o alemão já não é falado nos recreios", acrescentou.

De facto, Khan-Holoch acredita que a política da ex-chanceler Angela Merkel de abrir as fronteiras em 2015 para permitir a entrada de refugiados da Síria, num cenário de guerra, é o que atrai os jovens eleitores. Há também o sentimento de orgulho nacional, algo que a AfD sabe como despertar.

Digo aos jovens: "Orgulhem-se de ser alemães".

Os males da sociedade multicultural "falhada"

Grande parte dos discursos de Khan-Holoch e Sell debatem a vergonha histórica de ser alemão, relacionada com o capítulo negro do nazismo na Segunda Guerra Mundial. As novas gerações querem cada vez mais distanciar-se desse facto.

Embora ambos sublinhem que são a favor da imigração - ou seja, de casos individuais e não da imigração em massa - afirmam que a "inclusividade" da Alemanha levou à realização de marchas pró-califado islâmico, como a que teve lugar em Hamburgo, no final de abril.

"O conceito de uma sociedade multicultural falhou" é uma das principais frases do partido.

Khan-Holoch e Sell dizem querer uma melhor integração e melhorar o ambiente escolar dos jovens. Apontam também o dedo a iniciativas como os cursos de língua alemã para estrangeiros, muitas vezes de curta duração.

De acordo com o Governo alemão, cerca de 275 000 pessoas frequentaram um curso de língua alemã no âmbito do processo de integração em 2023. No mesmo ano, cerca de 81 000 abandonaram os estudos, na sua maioria devido à inatividade, somando cerca de um terço que teve de desistir por várias razões, como o facto de já ter atingido o nível B1 exigido.

Pessoas reúnem-se para protestar contra o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, ou AfD, e o extremismo de direita em frente ao edifício do parlamento em Berl AP Photo/Ebrahim Noroozi

Muitos criticaram a AfD por não ser suficientemente inclusiva - ou melhor, exclusiva ao ponto de ser "suspeita de ser extremista", como foi classificada pela justiça alemã desde 2021.

A AfD tem apresentado algumas destas críticas por trás de temas mais amplos, como o facto de a taxa de natalidade da Alemanha estar a diminuir. Alguns políticos da AfD, incluindo Maximilian Krah, que tem estado no centro de vários escândalos recentes, afirmam que os estrangeiros que emigram para a Alemanha não irão cuidar do envelhecimento da população alemã, defendendo, em vez disso, unidades familiares mais tradicionais e mais nascimentos de etnia alemã.

Este debate está longe de ser meramente político. A AfD fez manchetes em janeiro, quando se soube que os seus membros tiveram reuniões secretas com figuras da extrema-direita alemã e austríaca, incluindo o líder neonazi do movimento Identitarian, Martin Sellner, para discutir um plano de "remigração" - um esquema que veria centenas de milhares de pessoas, incluindo cidadãos alemães naturalizados, deportados para o estrangeiro.

Embora a AfD se tenha distanciado da história, a notícia deu origem a protestos maciços contra o partido em toda a Alemanha, apelando à sua proibição. No final, o escândalo contribuiu para a expulsão da AfD do grupo de extrema-direita Identidade e Democracia do Parlamento Europeu, no início deste mês.

'Visão distorcida da esquerda' vs 'futuro vivível'

Não se trata apenas de imigração. A insistência do partido nos valores da família traduz-se frequentemente num apoio fervoroso aos papéis tradicionais de género e na oposição àquilo a que chamam "sexualismo", que os seus críticos dizem ser discriminatório em relação à comunidade LGBTQ+ e que impede os direitos humanos básicos.

Khan-Holoch discorda. "Não deixem que uma visão esquerdista distorcida vos retire a vossa identidade de género", afirmou.

"Ninguém tem problemas se alguém disser que nasceu no corpo errado e se submeter a uma mudança de sexo, então o seu nome e identidade também serão alterados no seu passaporte", acrescenta Khan-Holoch.

"O que ouço repetidamente dos jovens quando vou às escolas é toda esta comunidade LGBTQ+, que já não é permitido criticar as coisas sem ser imediatamente rotulado de extremista de direita."

"Ou se dissermos que um homem com roupas de mulher continua a ser um homem, temos de ouvir imediatamente: 'Oh, és apenas um nazi', o que se tornou um lugar-comum na nossa sociedade."

Cartaz da AfD na Turíngia com a frase "Não há lugar para casas de asilo" em alemão Liv Stroud

Algumas destas ideias parecem estar a ter eco num número surpreendente de pessoas. No evento do AfD, perguntámos a Jan Streeck, de 26 anos, porque é que ele acha o AfD atraente.

"Queremos um futuro viável para a Europa e para a Alemanha. E acredito que esta é a principal razão pela qual os jovens se estão a envolver com o AfD e porque estamos a ganhar cada vez mais eleitores jovens, como podemos ver nas sondagens", disse Streeck à Euronews.

"Temos 22% nas sondagens atuais entre os eleitores que votam pela primeira vez e somos claramente o partido mais forte, o que nos deixa muito orgulhosos". Streeck é vice-presidente da Alternativa Jovem (JA) de Berlim, a ala juvenil do AfD.

"Dizemos que, numa democracia, deve ser possível formar uma oposição, criar um partido e defender democraticamente a mudança neste país. E é isso que estamos a fazer", acrescenta.

Como é que se enfrentam os problemas na vida real?

"Mais de metade dos jovens sente-se gravemente stressado mentalmente". Joachim Bauer, psicoterapeuta e investigador do cérebro, disse à Euronews que observa isto todos os diaso, especialmente com jovens deprimidos e solitários devido à utilização intensa das redes sociais e dos jogos de vídeo.

Bauer salientou que o AfD tenta dar a impressão de que se as sociedades reduzirem a imigração ou voltarem a exibir o seu orgulho nacional, todos os problemas serão resolvidos.

"Mas não é esse o caso. O nosso mundo é demasiado complexo. O que os jovens precisam para lidar com a vida e seguir em frente é, sobretudo, de um ambiente pessoal com algumas pessoas com quem possam trocar ideias, onde possam discutir as suas preocupações e falar sobre a forma de abordar a vida em conjunto", afirmou o Dr. Bauer.

"Temos inflação, temos preços a subir. Muitas pessoas têm preocupações financeiras, receiam não poder pagar a sua habitação. Muitas pessoas preocupam-se com a educação. As nossas escolas não estão suficientemente bem equipadas. Portanto, temos muitos, muitos problemas. Os partidos radicais de direita não oferecem uma solução quando se olha de perto", explicou.

Bauer sugeriu que uma série de medidas, incluindo a melhoria do ensino e das redes de apoio nas escolas, com destaque para um ano social - mas não um ano militar obrigatório - poderiam ajudar a criar comunidades para os jovens que se sentem sozinhos e "aumentar a estabilidade psicológica".

No entanto, um mundo cada vez mais online, que promove uma linguagem extrema e repleta de discursos de ódio e violência, ainda tem de ser abordado, uma vez que continua a ser uma das principais razões para o aumento do apoio dos jovens a partidos populistas como o AfD.

"Precisamos de nos afastar disso e voltar ao mundo analógico. Isso mantém-nos mentalmente saudáveis. E depois também não somos tão susceptíveis aos partidos radicais", concluiu.