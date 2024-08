Atletas paralímpicos acendem a chama no local de nascimento dos jogos no Reino Unido

De Euronews

Dois atletas paralímpicos britânicos acenderam a chama em Stoke Mandeville, uma aldeia a noroeste de Londres que é considerada o berço dos Jogos Paralímpicos.

PUBLICIDADE

Duas semanas depois de o nadador francês Léon Marchand ter apagado a chama olímpica que encerrou os Jogos Olímpicos de Paris, as atenções estão agora viradas para a sua congénere paralímpica.

No sábado, os atletas paralímpicos britânicos Helene Raynsford e Gregor Ewan acenderam a chama em Stoke Mandeville, uma aldeia a noroeste de Londres, considerada o berço dos Jogos Paralímpicos.

A chama viajará agora para França, por baixo do Canal da Mancha, para uma estafeta de quatro dias, das costas do Oceano Atlântico às praias do Mediterrâneo, das montanhas dos Pirinéus aos Alpes.

A viagem terminará em Paris, na quarta-feira, durante a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, com o acendimento de um caldeirão olímpico único, ligado a um balão de ar quente que sobrevoará a capital francesa todas as noites durante os 11 dias de competição.

A cerimónia de acendimento da Chama da Herança Paraolímpica teve lugar em Buckinghamshire, onde os Jogos de Stoke Mandeville se realizaram pela primeira vez em 1948, para um pequeno grupo de atletas em cadeira de rodas que tinham sofrido lesões na coluna vertebral durante a Segunda Guerra Mundial.

Convidados assistem à cerimónia de acendimento da Chama Paralímpica em Stoke Mandeville, considerado o local de nascimento dos Jogos Paralímpicos, Inglaterra, 24/08/24 AP

O homem por detrás da ideia foi Ludwig Guttmann, um neurocirurgião judeu que fugiu da Alemanha nazi e trabalhou no hospital britânico de Stoke Mandeville. Na altura, sofrer uma lesão na coluna era considerado uma sentença de morte e os doentes eram desencorajados a mexer-se. Guttmann obrigou os doentes a sentarem-se e a trabalharem os músculos, e pensou na competição como forma de os manter motivados.

"Não sei quanto a vocês, mas eu sinto a sua presença aqui hoje, sem dúvida", disse Andrew Parsons, o presidente do Comité Paralímpico Internacional na cerimónia de iluminação de sábado, referindo-se a Guttmann.

O Presidente do Comité Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, afirmou que, duas semanas após o encerramento dos Jogos Olímpicos, a capital francesa estava "orgulhosa e entusiasmada" por acolher a 17ª edição, a primeira de sempre em França.

Estamos "prontos para o tornar único e memorável para a França e para o mundo inteiro", afirmou Estanguet.

A chama atravessará o mar no domingo, tal como aconteceu com a sua gémea olímpica quando chegou a França vinda da Grécia em maio - mas desta vez através do túnel da Mancha para marcar o início da estafeta paraolímpica.

Um grupo de 24 atletas britânicos embarcará na viagem subaquática através do túnel de 50 quilómetros de comprimento. A meio do percurso, entregarão a chama a 24 atletas franceses que a levarão para terra em Calais. A chama será utilizada para acender 12 tochas, simbolizando 11 dias de competição e a cerimónia de abertura.

Uma vez em solo francês, os 12 ramos da chama seguirão em diferentes direcções para dar início ao encore dos Jogos Olímpicos de Paris e tentar reacender o entusiasmo pelos Jogos.

A chama será levada a 50 cidades em todo o país para destacar as comunidades empenhadas em promover a inclusão no desporto e sensibilizar para a vida com deficiência.

No domingo, será acesa em Paris uma chama excecional para comemorar o 80º aniversário da libertação da capital francesa da ocupação da Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

O caldeirão é o primeiro na história dos Jogos Olímpicos a acender-se sem a utilização de combustíveis fósseis. Utiliza água e luz elétrica e está ligado a um balão. O seu primeiro voo nos Jogos Olímpicos foi espetacular.

Todos os dias dos Jogos Paralímpicos, o caldeirão voará mais de 60 metros acima dos jardins das Tulherias, desde o pôr do sol até às 2 da manhã.