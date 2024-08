Ativistas manifestam-se em Moscovo contra a detenção do fundador do Telegram

De Euronews com AP, EBU

Manifestantes reuniram-se em frente à embaixada francesa em Moscovo para pedir a libertação do fundador e diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, que foi detido em França no domingo.

Uma vez que realização de um protesto não autorizado na Rússia é ilegal, os ativistas têm tentado contornar esta lei organizando piquetes individuais, mas mesmo estes são puníveis com uma multa ou até 15 dias de prisão.

Foram colocados no chão, frente ao edifício, aviões de papel que simbolizam o logótipo do Telegram.

Um dos manifestantes, Vlad Mazur, levou um cartaz apelando aos franceses para que "não sigam as pisadas de Putin" e para que "respeitem a liberdade de expressão". Acabou detido e levado por agentes da polícia russa.

Vlad Mazur,manifestante em Moscovo a realizar o seu turno de piquete contra a detenção de Pavel Durov em França, 25 de agosto de 2024

Detenção de Pavel Durov

O fundador do telegram foi detido no sábado à noite, depois de ter aterrado no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, no seu jato privado.

Segundo os meios de comunicação social franceses, a investigação centra-se na falta de moderadores no Telegram, o que, segundo a polícia, permite que atividades criminosas, como o tráfico de droga e a pedofilia, tenham lugar sem entraves na aplicação de mensagens.

A detenção de Durov levantou uma onda de preocupação na comunidade tecnológica e entre os defensores da liberdade na Internet.

Prefiro ser livre do que receber ordens de alguém. Pavel Durov Telegram Founder

O Telegram, que tem quase mil milhões de utilizadores, é conhecido pela ênfase na privacidade e na encriptação, caraterísticas que o tornaram popular mas também controverso.

Tornou-se uma das principais plataformas de redes sociais, ao lado de gigantes como o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok e o WeChat.

A sua influência é particularmente notória na Rússia, na Ucrânia e nas repúblicas da antiga União Soviética.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o Telegram tornou-se a principal fonte de conteúdos não filtrados sobre a guerra e a política que a envolve, mas também tem sido uma fonte de desinformação.

Alguns analistas descrevem-no como um "campo de batalha virtual" utilizado intensivamente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e pelos membros do seu governo, bem como pelo governo russo.

A aplicação ainda não cumpre os requisitos da União Europeia, o que levou a que fosse temporariamente suspensa em alguns países membros, como a Espanha.

Quem é o fundador do Telegram?

Pavel Durov fundou o Telegram com o irmão em 2013.

O jovem deixou a Rússia em 2014, depois de se recusar a cumprir as exigências do governo para encerrar as comunidades da oposição na sua plataforma de redes sociais VKontakte, que acabou por vender.

Numa entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, em abril, Durov explicou a sua saída da Rússia e a procura de uma sede para a sua empresa, que inclui escritórios em Berlim, Londres, Singapura e São Francisco.

"Prefiro ser livre do que receber ordens de alguém", disse Durov na entrevista, sublinhando o seu empenho na liberdade de expressão e na privacidade.

A detenção de Durov levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de moderar os conteúdos online.