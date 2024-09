Como pode o orçamento da UE ajudar os direitos das mulheres?

Em 2023, 11% das despesas da UE contribuíram para promover a igualdade de género. A Euronews revela os planos de Bruxelas para melhorar estes números durante o próximo mandato.

O orçamento da União Europeia ascende a cerca de 140 mil milhões de euros por ano.

Longe de ser neutra em termos de género, a despesa pública pode perpetuar, reduzir ou aumentar as desigualdades existentes entre homens e mulheres.

"A orçamentação de género, como é conhecida, tem como objetivo promover a equidade nas despesas, de modo a que o dinheiro dos contribuintes possa identificar e eliminar as barreiras que afetam negativamente as mulheres e as raparigas na UE", disse um porta-voz da Comissão Europeia à Euronews.

O orçamento da UE - que investe fundos significativos na agricultura, nas infraestruturas e na ciência - deverá ser revisto a partir de junho do próximo ano. "Os planos para os próximos sete anos parecem suscetíveis de reforçar a integração do género", disse o mesmo porta-voz.

Uma alteração ao atual Regulamento Financeiro da União Europeia vai exigir que "os programas e atividades sejam implementados tendo em conta o princípio da igualdade de género e que todos os dados dos indicadores de desempenho recolhidos para os programas financeiros sejam desagregados por género, quando apropriado", acrescentou o porta-voz sobre os planos que ainda não foram aprovados.

Esta abordagem parece destinada a merecer os aplausos dos legisladores do Parlamento Europeu.

A implementação da orçamentação com base no género e a sua elevação ao mais alto nível político será precisamente um dos principais desafios da próxima legislatura, disse à Euronews a eurodeputada Lina Gálvez (Espanha/Socialistas e Democratas), presidente da Comissão dos Direitos da Mulher do Parlamento Europeu.

Os especialistas confirmaram que as despesas da UE também podem desempenhar um papel importante na promoção da igualdade.

"Ao ter em conta o impacto das políticas fiscais no género, o orçamento sensível ao género pode corrigir desequilíbrios, como a desigualdade salarial, a sub-representação em cargos de decisão e o acesso limitado a serviços como os cuidados de saúde e a educação", afirmou Mirta Baselovic, porta-voz do Lobby Europeu das Mulheres (LEM).

Por exemplo, um orçamento sensível ao género teria em conta aspetos como o trabalho de assistência não remunerado, algo que quatro em cada cinco mulheres fazem todos os dias na UE, em comparação com menos de metade dos homens. Por sua vez, isso afeta o emprego formal das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, as taxas de desemprego e o desempenho macroeconómico global.

Com a próxima Comissão Europeia a centrar-se no reforço da competitividade, os peritos fazem questão de estabelecer a ligação com políticas económicas sólidas.

"A orçamentação baseada no género é uma boa orçamentação. Faz sentido do ponto de vista económico e é uma ferramenta para garantir a igualdade de género a longo prazo", disse Helena Morais, investigadora do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), à Euronews.

De acordo com a investigação da agência europeia, a igualdade de género pode ajudar a aumentar o crescimento per capita até 9,6% e criar até 10,5 milhões de empregos adicionais até 2050.

"É também importante garantir que os fundos, ou os programas operacionais entre os Estados-membros e a Comissão, que estão por detrás destes fundos, se destinam realmente a mulheres e homens para atingir os objetivos acordados", afirmou Morais.

No entanto, apesar de um aumento significativo das despesas orçamentais em comparação com os anos anteriores, a nível dos programas, apenas 11% do orçamento da UE gasto em 2023 contribuiu para a promoção da igualdade de género, seja como objetivo principal ou importante - o equivalente a cerca de 48 mil milhões de euros.

Até à data, 13 dos 49 programas da UE, incluindo o programa de intercâmbio de estudantes Erasmus+, o Fundo Social Europeu+, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência pós-pandemia e o Horizonte Europa, tiveram ações com a igualdade de género como objetivo principal, segundo as últimas conclusões da Comissão.

O Horizonte, o principal programa de financiamento da UE para a investigação e a inovação, exige especificamente que os candidatos tenham um plano de igualdade de género em vigor para serem elegíveis.

"O Horizonte Europa é o programa com a mais forte condicionalidade em matéria de género", salientou Gálvez, acrescentando que "a reflexão sobre o impacto do género que já temos neste programa deve ser transferida para outros fundos".

Mas essa condicionalidade não se estende a todos os países, sublinha a investigadora do EIGE: "Se este exemplo se tornasse obrigatório para todos os países, para garantir o acesso ao financiamento, então esta poderia ser, de facto, uma forma prática de implementar a orçamentação com base no género nos mecanismos financeiros da UE", defende Helena Morais.

Há também um argumento jurídico: a UE é obrigada pelos seus tratados fundadores a eliminar as desigualdades, incluindo as de género, em todos os domínios, incluindo através do financiamento.

O atual quadro orçamental, que se estende de 2021 a 2027, foi concebido para ser mais sensível a esta questão, mas a implementação plena da orçamentação com base no género em todos os instrumentos financeiros da UE é ainda "um trabalho em curso", lamentou Baselovic.

A orçamentação com base no género não será necessariamente mais dispendiosa ou demasiado onerosa, uma vez que se trata de utilizar os recursos de forma mais sensata, sublinhou o LEM.

"Embora possa exigir um investimento inicial em formação, recolha de dados e adaptação dos processos existentes, estes esforços serão compensados pelos benefícios a longo prazo de uma despesa pública mais equitativa e eficaz", afirmou Baselovic.

Mas ainda há dados a recolher e lições a aprender antes de os legisladores da UE se lançarem na negociação de novos acordos de despesa, disse Morais. "Este é um processo e devemos aprender com a implementação de diferentes abordagens", acrescentou.

Jack Schickler contribuiu para este artigo.