Mulheres líderes na Europa: Onde é que elas trabalham e quantas são?

Os países nórdicos e bálticos têm sido historicamente pioneiros na inclusão das mulheres na política. A presença de mulheres em cargos de topo está também a tornar-se cada vez mais relevante nos Balcãs. No entanto, a maioria dos dirigentes continua a ser do sexo masculino.

Kamala Harris aceitou formalmente a sua nomeação presidencial na Convenção Nacional Democrata, esta semana, e o sucesso nas eleições de novembro torná-la-ia a primeira mulher presidente dos EUA na história.

Como é que a Europa se compara no que diz respeito às mulheres líderes? Bem, elas continuam a ser uma minoria no continente.

Em 50 países, apenas 15 têm uma mulher como primeira-ministra ou chefe de Estado - excluindo os monarcas.

Na UE, são apenas sete, embora três dos cargos de topo do bloco sejam ocupados por mulheres: a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Os Balcãs assistiram recentemente a um aumento do número de mulheres em cargos de topo, com a Eslovénia, o Kosovo, a Macedónia do Norte e a Grécia a terem atualmente uma presidente mulher.

O primeiro-ministro da Bósnia-Herzegovina também é uma mulher. No entanto, só tem quatro homólogas na Europa: a italiana Giorgia Meloni, a dinamarquesa Mette Frederiksen, a letã Evika Siliņa e a lituana Ingrida Šimonytė.

Quais países com mulheres líderes?

O que é que elas têm em comum?

A maioria destas mulheres tem formação em Direito ou na profissão de advogada.

A presidente da Eslovénia, Nataša Pirc Musar, é advogada e também representou Melania Trump em processos judiciais que envolviam a utilização da sua imagem em bolos, sapatos e produtos de roupa interior.

A Presidente da Macedónia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, é professora de Direito, a Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, é académica de Direito e a Presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, é juíza. A primeira-ministra da Bósnia, Borjana Krišto, também é licenciada em Direito e a primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, trabalhou anteriormente como advogada.

As únicas que não têm formação em Direito são a dinamarquesa Mette Frederiksen, a italiana Giorgia Meloni e a lituana Ingrida Šimonytė.

No entanto, todas elas concluíram estudos superiores, exceto Giorgia Meloni.

Que países europeus tiveram pelo menos uma líder feminina?

Embora não tenham sido a maioria, várias mulheres na história da Europa tornaram-se primeiras-ministras ou chefes de Estado, e a maioria dos países europeus teve líderes femininas em algum momento no passado - e isso ainda é o caso, mesmo excluindo os monarcas.

Até à data, apenas 15 países da Europa nunca tiveram uma mulher eleita como primeira-ministra ou chefe de Estado: Albânia, Andorra, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Chipre, República Checa, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Países Baixos, Rússia, Espanha e Vaticano.

Quatro destes países (Chipre, República Checa, Países Baixos e Espanha) são países da UE.

Que países tiveram uma mulher a governa (excluindo monarcas)

Qual é a percentagem de deputadas nos parlamentos europeus?

Em 1907, a Finlândia foi o primeiro país europeu a eleger deputadas, seguida da Noruega, da Estónia, da Rússia e da Ucrânia. San Marino (1974), Andorra (1984) e Liechtenstein (1986) foram os últimos.

No entanto, as mulheres continuam a estar sub-representadas em todos os países europeus - exceto em Andorra, onde a proporção é de 50/50.

A Escandinávia é a região com a percentagem mais elevada de deputadas, com a Islândia, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega a ocuparem os lugares cimeiros do gráfico.

Percentagem de eurodeputadas

A Espanha tem a representação mais equitativa entre os cinco grandes países europeus, seguida do Reino Unido, cujas recentes eleições gerais registaram o maior número e proporção de deputadas alguma vez registados no país.