Dezenas de pessoas isoladas e pelo menos 1 desaparecido devido ao mau tempo no norte de Itália

Desde as primeiras horas da manhã que caem fortes chuvas no Norte de Itália. O tribunal de Milão ficou inundado. Em Piemonte, uma ponte ruiu em Combe, deixando trinta pessoas isoladas. De acordo com a ANSA, um homem estará desaparecido.

Após as chuvas que atingiram Roma na passada terça-feira, uma vaga de mau tempo atingiu o Norte de Itália, causando vários danos e problemas de trânsito.

Ao início da manhã, uma violenta trovoada atingiu Milão, onde se registaram várias inundações e perturbações no trânsito. Algumas zonas do tribunal de Milão estão inundadas e a entrada principal, no Corso di Porta Vittoria, está fechada. No terceiro andar do edifício, as pessoas estão a tentar limitar os danos causados pela chuva, que está a entrar pelo telhado.

Chuvas fortes: alerta para a subida do nível dos rios em Piemonte

Mais delicada, porém, é a situação em Piemonte. Neste momento, o rio Stura di Lanzo é motivo de preocupação, tendo ultrapassado o nível de perigo em Mezzenile, enquanto em Lanzo ultrapassou o nível de alerta.

As chuvas fortes atingiram os vales da região de Turim, onde em algumas localidades se registaram 169 milímetros de chuva nas últimas doze horas. Em Mattie, na localidade de Combe, o rio Gerardo transbordou e trinta pessoas ficaram isoladas devido à queda de uma ponte. E, há pelo menos 50 pessoas isoladas no vale de Susa.

De acordo a agência noticiosa ANSA, em Turim, um homem foi arrastado enquanto trabalhava no seu trator , em Feletto, pela torrente do rio Orco, na sequência das fortes chuvas das últimas horas. O homem desaparecido tem 58 anos de idade e os bombeiros estão a efetuar buscas, mas é visível uma roda do veículo, tombada na água.

No Vale de Aosta, a estrada regional de Cogne, a única via de acesso à aldeia, foi encerrada em Lexert, tal como as estradas municipais de Valnontey e Lillaz.

São esperados aguaceiros em todo o território, que está em alerta amarelo, durante a manhã, com especial atenção para os vales do Gran Paradiso, onde o alerta hidrogeológico subiu para laranja.

Na Ligúria, as chuvas estão a diminuir gradualmente, mas o alerta laranja permanece em vigor até às 13 horas de quinta-feira, com as chuvas a deslocarem-se para o centro da região. A Proteção Civil reabriu a autoestrada A10 e o restabeleceu o tráfego ferroviário entre Finale Ligure e Loano.

Acontecimentos climáticos extremos em Itália

Em apenas três anos, a Itália foi atingida por 878 fenómenos meteorológicos extremos, dos quais 310 em 2022, 378 em 2023 (um aumento de 22% num ano) e 190 desde o início de 2024.

A Lombardia, a Emília-Romanha, o Piemonte e o Veneto foram as regiões mais afectadas.