Participação nas eleições estaduais de Brandeburgo foi a mais elevada desde a reunificação alemã

SPD de Scholz venceu por curta margem o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.

À medida que a poeira começa a assentar no Estado de Brandeburgo, na Alemanha de Leste, após as eleições de domingo, há informações que se tornam mais claras.

Em primeiro lugar, a taxa de participação eleitoral de 73% foi a mais elevada neste Estado desde a reunificação alemã, há 30 anos.

Em segundo lugar, tanto os Liberais como os Verdes precisam de ter uma conversa sobre o futuro do governo da coligação federal, depois de ambos os partidos não terem conseguido obter mais do que o limiar de 5% necessário para ganhar um lugar no Parlamento Estadual.

E, por último, embora estes resultados tenham sido uma vitória para o partido social-democrata de Scholz, o SPD, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ganhou uma segunda minoria de bloqueio, tal como no estado da Turíngia, na Alemanha de Leste, no início deste mês.

Isto significa que o AfD tem agora o poder de eleger juízes constitucionais nestes estados.

De acordo com os resultados finais, publicados no domingo à noite pela administração eleitoral do Estado, o SPD obteve 30,9% dos votos, enquanto o AfD ficou em segundo lugar, com 29,2%.

A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), um novo movimento de esquerda, ficou em terceiro lugar com 13,5%, enquanto os democratas-cristãos de centro-direita obtiveram 12,1%.

Os social-democratas governam o estado de Brandemburgo desde 1990 e uma derrota neste estado teria sido um grande revés para Scholz, que tem o seu círculo eleitoral na capital do estado, Potsdam.