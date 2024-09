Novo governo francês já se reuniu

De Euronews

Contestado por alegadamente não respeitar os resultados das últimas legislativas, o governo liderado por Michel Barnier já teve uma primeira reunião informal.

Antes da primeira reunião oficial do Conselho de Ministros, o governo francês teve já uma reunião informal, à volta do pequeno-almoço: o novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, reuniu os ministros esta segunda-feira de manhã. O novo governo, composto por 39 membros, inclui sobretudo ministros da aliança centrista do presidente Emmanuel Macron e do centro-direita representado pelo partido Os Republicanos.

O palácio presidencial francês apresentou o governo de centro-direita no sábado - mais de dois meses após as eleições legislativas não terem dado maioria absoluta a nenhum dos campos e ter aprofundado as divisões políticas.

A coligação de esquerda obteve o maior número de lugares nestas eleições, mas Macron preferiu formar um governo com o seu próprio campo político.

Barnier formou o governo após semanas de difíceis negociações. O primeiro grande teste político do primeiro-ministro terá lugar no dia 1 de outubro, quando proferir o seu discurso de política geral perante a Assembleia Nacional. Um discurso que pode ou não ser acompanhado de um voto de confiança, o que neste caso não deve acontecer, assegurando assim, pelo menos por enquanto, a continuidade deste governo.