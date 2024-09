Quem é Michel Barnier, o próximo primeiro-ministro de França?

Veterano leal do recém-renomeado partido de direita Republican Right, Barnier tem uma longa carreira política que oscila entre Paris e Bruxelas, tendo sido duas vezes Comissário Europeu e também o principal negociador da UE para o Brexit.

Após dois meses de impasse político, o Presidente francês Emmanuel Macron nomeou finalmente o seu novo primeiro-ministro, Michel Barnier.

A nomeação do ex-negociador do Brexit segue-se a semanas de disputas políticas, com os partidos de ambos os lados do corredor a lutarem para trazer o seu candidato preferido para a ribalta, após as eleições parlamentares antecipadas de julho.

Aos 73 anos, é o primeiro-ministro mais velho da Quinta República na altura da sua nomeação.

Barnier terá agora de sobreviver a um voto de desconfiança na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, e atravessar uma crise política.

A sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro seria a mais recente adição a uma longa e estimada carreira política que tem oscilado entre Paris e Bruxelas.

De origens humildes

Barnier nasceu na região alpina de Savoie, em 1951, no seio de uma família de artesãos de couro e de católicos praticantes de esquerda, que levavam uma vida modesta mas confortável.

Iniciou o seu ativismo político aos 14 anos, juntando-se ao movimento de Charles de Gaulle, e rapidamente encontrou um emprego como conselheiro ministerial depois de se licenciar na prestigiada École de Commerce Supérieur de Paris - uma escola de gestão - em 1972.

Assessorou ministros durante vários anos antes de decidir pôr as mãos na massa a sério. Em 1978, foi eleito deputado à Assembleia Nacional, sendo o deputado mais jovem do país.

Após 15 anos, depois de ter passado algum tempo na Saboia para ajudar a organizar os Jogos Olímpicos de inverno de 1992 em Albertville, voltou a trabalhar para o Governo, desta vez como ministro de pleno direito. Passou dois anos na pasta do Ambiente e outros dois anos como Ministro dos Assuntos Europeus, um cargo que mais tarde o ajudaria a chegar a Bruxelas.

Questões como o Tratado de Maastricht, a criação do euro e a livre circulação no bloco colocaram Barnier na ribalta europeia: apesar de se ter tornado senador francês em 1997, acabou por regressar a Bruxelas quando foi nomeado comissário europeu para a política regional em 1999.

Sendo um dos principais responsáveis pela elaboração do projeto europeu, Barnier conseguiu também aumentar a sua visibilidade em França. Em 2004, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros e, em 2007, ministro da Agricultura e das Pescas, dois cargos-chave no Governo francês.

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Michel Barnier, à direita, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, dão uma conferência de imprensa conjunta no Quai d'Orsay. JACQUES BRINON/AP

Bruxelas, Brexit e mais além

Em 2009, regressou a Bruxelas, primeiro como deputado europeu e depois como Comissário para o Mercado Interno e Serviços, um dos cargos mais importantes do executivo da UE.

A partir desta posição elevada, tentou, sem sucesso, tornar-se Presidente da Comissão Europeia em 2014, mas perdeu para o luxemburguês Jean-Claude Juncker. No entanto, um papel de destaque de um tipo diferente estava mesmo ao virar da esquina.

Em 2016, o Reino Unido votou a favor da sua saída da UE, o que deu origem a uma série de intensas negociações sobre os termos do divórcio.

Barnier foi o homem encarregado de liderar a equipa de negociação da UE, um papel que lhe deu muita visibilidade tanto no Reino Unido como na bolha de Bruxelas. A forma como geriu cerca de cinco anos de conversações sobre o Brexit, abrangendo tanto a saída do Reino Unido da UE como a futura relação entre os dois países, valeu-lhe grandes elogios e admiração nos círculos da UE.

No entanto, os seus olhos voltaram-se rapidamente para o seu país natal. Em 2021, Barnier anunciou que se candidataria às eleições presidenciais francesas do ano seguinte, mas acabou por não conseguir o apoio suficiente do partido liberal-conservador Republicanos, que optou por Valérie Pécresse.

A primeira-ministra britânica Theresa May, à esquerda, é recebida pelo negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, em Estrasburgo, França, a 11 de março Vincent Kessler/AP

Um parlamento fragmentado

Agora, Barnier parece estar preparado para ocupar o segundo cargo mais alto do país, para grande desilusão dos deputados e dos cidadãos.

As eleições de julho dividiram a Assembleia Nacional em três blocos quase iguais: a coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP), o grupo centrista de Macron e o Rassemblement National, de extrema-direita.

Com os três a prometerem não trabalhar uns com os outros, Macron teria sempre dificuldade em encontrar um primeiro-ministro que conseguisse reunir um número suficiente de votos de deputados para levar a Assembleia Nacional.

Jean-Luc Melenchon, líder do maior partido da esquerda francesa, La France Insoumise (LFI), afirmou que a nomeação de Barnier "roubou" as eleições ao povo francês, uma vez que o NFP acabou por ser o maior grupo político.

Jordan Bardella, do Rasseblement National, reagiu à notícia dizendo que o partido "reconheceu" a nomeação de Barnier depois de uma espera "indigna de uma grande democracia".

Embora Barnier pareça ter certamente o seu trabalho facilitado caso entre em funções, a sua primeira grande tarefa é conseguir apoio suficiente no parlamento para garantir que sobrevive ao voto de desconfiança e que chega efetivamente ao cargo.