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Húngaros exigem maior liberdade de imprensa em frente à sede da MTVA

Participantes agitam bandeiras nacionais durante uma manifestação contra os meios de comunicação social públicos na sede da MTVA em Budapeste, a 5 de outubro de 2024
Participantes agitam bandeiras nacionais durante uma manifestação contra os meios de comunicação social públicos na sede da MTVA em Budapeste, a 5 de outubro de 2024 Direitos de autor  Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Direitos de autor Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
De Euronews com AP, EBU
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O protesto foi organizado pela figura mais proeminente da oposição húngara, Péter Magyar, que lidera o partido TISZA e que emergiu nos últimos meses como o mais sério desafio político para o primeiro-ministro Viktor Orbán, desde que este assumiu o poder há quase 15 anos.

Milhares de manifestantes reuniram-se em frente à sede da empresa pública de comunicação social da Hungria, MTVA, para se manifestarem contra o que dizem ser uma rede de propaganda operada pelo governo nacionalista a expensas dos contribuintes.

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O protesto foi organizado pela figura mais proeminente da oposição húngara, Péter Magyar.

Magyar dirige o partido TISZA, que surgiu nos últimos meses como o mais sério desafio político para o primeiro-ministro Viktor Orbán, desde que este assumiu o poder há quase 15 anos.

Participantes numa manifestação organizada pelo Partido Tisza, da oposição húngara, contra os meios de comunicação social públicos em Budapeste, 5 de outubro de 2024
Participantes numa manifestação organizada pelo Partido Tisza, da oposição húngara, contra os meios de comunicação social públicos em Budapeste, 5 de outubro de 2024 Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Magyar, cujo partido obteve quase 30% dos votos nas eleições da União Europeia deste verão e está a poucos pontos do partido governamental Fidesz, tem falado abertamente sobre o que considera serem os danos que a "fábrica de propaganda" de Orbán causou à democracia húngara.

"Repitam uma mentira vezes suficientes e as pessoas acreditarão que é verdade. Este é o conselho de Adolf Hitler para o Fidesz, para a propaganda do partido no poder. E os discípulos seguiram o conselho do seu mestre. O que se está a passar hoje na Hungria em 2024, em nome do serviço público, é um escândalo mundial", disse Magyar à multidão.

"Chega de maldade, chega de mentiras, chega de propaganda. A nossa paciência esgotou-se. Chegou o momento da confrontação".

Os observadores húngaros e internacionais há muito que alertam para o facto de a liberdade de imprensa no país estar ameaçada e de o partido de Orbán ter recorrido à compra de meios de comunicação social por magnatas ligados ao governo para construir um império mediático pró-governamental.

A organização Repórteres Sem Fronteiras estima que essas aquisições deram ao partido de Orbán o controlo de cerca de 80% dos recursos do mercado dos meios de comunicação social da Hungria.

Em 2021, o grupo colocou Orbán na sua lista de "predadores" dos media, o primeiro líder da UE a ser nomeado como tal.

No sábado, Balázs Tömpe, um manifestante que viajou várias horas para participar na manifestação, chamou à sede da emissora estatal MTVA uma "fábrica de mentiras".

"A propaganda é feita a um tal nível e é tão desequilibrada que o sangue está a ferver e acho que temos de levantar a voz", disse.

"É um absurdo que apenas a propaganda do governo saia nos meios de comunicação financiados pelos contribuintes."

Ágnes Gera, uma professora reformada do sul da Hungria, disse que as vozes dissidentes foram censuradas nos meios de comunicação social públicos, limitando o acesso dos húngaros à informação sobre alternativas políticas.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, fala durante uma conferência de imprensa em Budapeste, a 19 de setembro de 2024
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, fala durante uma conferência de imprensa em Budapeste, a 19 de setembro de 2024 Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

"É muito pesado e lamentável que o sistema funcione desta forma, em que o público só ouve um lado e nem sequer conhece o outro lado", disse.

Magyar exigiu a demissão do diretor dos meios de comunicação públicos e fez eco das queixas de muitos políticos da oposição de que não lhes é dada a oportunidade de aparecerem na televisão pública para comunicarem com os eleitores.

Convocou os seus apoiantes para uma nova manifestação a 23 de outubro, feriado nacional que comemora a revolução falhada da Hungria contra o domínio soviético em 1956.

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