Salvini junta a nata da extrema-direita europeia em Itália

Matteo Salvini, líder da Liga e vice-primeiro-ministro de Itália, foi acompanhado pelo seu convidado mais esperado, o primeiro-ministro húngaro de extrema-direita Viktor Orbán. O líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, também esteve presente, assim como Marlene Svazek, do Partido da Liberdade (FPO), que acaba de ganhar as eleições na Áustria. André Ventura, líder do partido português Chega, esteve igualmente presente.

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Salvini aproveitou o comício para defender a sua posição no processo judicial de que é alvo devido à sua posição extrema anti-imigração quando era Ministro do Interior de Itália. Os procuradores da Sicília pediram uma pena de prisão de seis anos para Salvini por causa da sua decisão de impedir que um navio com mais de 100 migrantes desembarcasse em Lampedusa em 2019.

Uma condenação, que em Itália só é definitiva no final de um processo judicial em três fases, poderá também impedir Salvini de ocupar cargos governamentais.

Salvini: "Revogar a cidadania de quem comete crimes"

Durante o comício, Salvini apelou a que os imigrantes percam a cidadania se cometerem crimes e defendeu a sua posição anti-imigração.

"O problema não é a cor da vossa pele ou o local onde o bom Deus vos fez nascer. No entanto, a receita para os próximos anos não é conceder mais cidadanias ou distribuí-las o mais rapidamente possível. A prioridade, para a Liga do Norte, é retirar a cidadania àqueles que cometem crimes", afirmou.

Comentou também os confrontos ocorridos em Roma no sábado entre manifestantes pró-palestinianos e a polícia, culpando os manifestantes e a esquerda.

"Segundo alguns da esquerda, hoje houve uma reunião de extremistas. Mas o extremismo tem duas faces: uma é o extremismo centrado no dinheiro, e a outra é o extremismo islâmico, que é o cancro da Terra em 2024, e temos de fazer tudo para o erradicar".

Orbán: "Bruxelas tem de ser ocupada e retirada aos burocratas"

O convidado mais esperado do comício foi recebido com gritos e aplausos da audiência.

"Nós, na Hungria, celebramos Salvini como um herói, porque fechou as fronteiras e defendeu as casas dos italianos", disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Salvini também defendeu a Europa e merece uma honra, não um processo judicial. O que está a decorrer é uma vergonha", disse Orbán, que ameaçou mais uma vez trazer imigrantes ilegais para Bruxelas se a UE não agir.

"Se continuarem a castigar-nos, levaremos os imigrantes de Budapeste para Bruxelas e eles que fiquem com eles" - continuou Orbán - "Bruxelas está a castigar a Hungria, pagámos milhões de euros e gastamo-los todos os dias para manter os imigrantes afastados. Estão a castigar-nos porque defendemos a Europa e isto é uma vergonha, a vergonha de Bruxelas".

"Não devemos sair da Europa, mas sim entrar nela pela força. Bruxelas tem de ser ocupada, retirada aos burocratas e devolvida ao povo europeu", continuou o primeiro-ministro húngaro, concluindo "Vamos recuperar a política de Bruxelas e tornar a Europa rica e livre. Nós, os patriotas, seremos capazes de o fazer".

Líderes da extrema-direita descrevem Salvini como estando a ser "perseguido"

O presidente do partido francês Rassemblement National, Jordan Bardella, enviou uma mensagem de vídeo ao comício em que também defendeu Salvini.

"Salvini é atacado pela esquerda porque fez o seu trabalho e protegeu as fronteiras de Itália. Há uma inversão de valores: estas ONGs de esquerda, cúmplices de migrantes e traficantes de seres humanos, deveriam estar sentadas no banco dos réus hoje, não Matteo", afirmou.

No seu discurso, André Ventura referiu que Salvini está a ser "perseguido": "Matteo Salvini é perseguido porque continua a acreditar que este país deve ser protegido. Todos temos de o defender e precisamos de mais Salvinis, em toda a Europa".

E o líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, fez eco de Ventura: "Salvini é um homem virtuoso para a batalha contra o tsunami de imigração ilegal em massa que nos torna estrangeiros na nossa própria casa". "Matteo, todos aqui te amam. Quando estiveres no tribunal, serás o nosso herói. Estamos contigo, é por isso que estamos aqui. Vida longa a Matteo Salvini, segue o teu caminho, segue o teu percurso, nós nunca te abandonaremos, nunca estarás sozinho", concluiu Wilders.