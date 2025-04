Zelenskyy: Coreia do Norte juntou-se à Rússia na guerra contra a Ucrânia

PUBLICIDADE

No dia 16 de setembro, o presidente ucraniano afirmou, perante o Parlamento, que a Coreia do Norte fornece armas à Rússia, mas também pessoas. Volodymyr Zelenskyy afirmou: “Na coligação de criminosos ao lado de Putin, a Coreia do Norte já está envolvida, especificamente a família Kim, que escraviza mais de 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte. Os nossos serviços secretos observaram não só a transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia, mas também a transferência de indivíduos. Estes indivíduos são trabalhadores enviados para as fábricas russas para substituir os mortos na guerra, bem como pessoal para o exército russo”.

Zelenskyy sublinhou que este facto marca o envolvimento de um segundo Estado na guerra contra a Ucrânia, do lado da Rússia.

Zelenskyy também falou sobre o Irão, afirmando que “toda a gente vê o apoio do seu regime a Putin”.

Relatos de cidadãos norte-coreanos no terreno

O jornal ucraniano “The Kyiv Independent”, citando as suas fontes, afirma que a Coreia do Norte enviou 10.000 soldados para a Rússia para reforçar os seus esforços de guerra contra a Ucrânia.

Os meios de comunicação ucranianos Suspilne e Liga noticiaram a 15 de outubro, citando fontes anónimas dos serviços secretos militares, que a 11ª Brigada Aerotransportada russa está a formar um “batalhão” de 3.000 pessoas, composto por cidadãos norte-coreanos.

Onde poderão ser colocados?

Fontes dos serviços secretos ucranianos avaliaram que este “batalhão” estará provavelmente envolvido nas operações defensivas russas em curso na região de Kursk.

Anteriormente, um movimento ucraniano de resistência afirmou ter identificado a presença de militares norte-coreanos em áreas de treino localizadas perto de Mariupol.

A Euronews não conseguiu verificar estas afirmações de forma independente.

O ISW afirma ter observado recentemente relatos de que um pequeno contingente de pessoal norte-coreano estaria a operar perto da cidade ocupada de Donetsk.

Porque é que a Rússia precisaria de soldados norte-coreanos?

O Instituto de Estudo da Guerra diz: o Kremlin está provavelmente a tirar partido do recente acordo de parceria estratégica abrangente Rússia-Coreia do Norte, de junho de 2024, em parte para compensar a geração de forças russas e os requisitos de segurança das fronteiras - cimentando ainda mais o compromisso do Presidente russo, Vladimir Putin, de evitar a mobilização durante o maior tempo possível.

De acordo com o grupo de reflexão, Putin parece estar mais disposto a absorver o pessoal norte-coreano nas forças armadas russas e a recorrer a outros esforços irregulares de geração de forças do que a apelar a uma mobilização mais alargada para enfrentar efetivamente a situação de combate.