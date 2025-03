Quinta noite de protestos na Turquia depois da prisão de Ekrem İmamoğlu

De Euronews com AP

O presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, foi detido na quarta-feira e a prisão preventiva foi agora confirmada por um tribunal.

Na madrugada de domingo, um tribunal decretou formalmente a prisão preventiva do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, que ficará detido até ao resultado de um julgamento por acusações de corrupção.

O Ministério Público informou que o tribunal decidiu prender İmamoğlu por suspeita de dirigir uma organização criminosa, aceitar subornos, extorsão, registo ilegal de dados pessoais e fraude em concursos.

O tribunal rejeitou um pedido de prisão do presidente da Câmara de Istambul por acusações relacionadas com terrorismo, embora este continue a ser objeto de um processo judicial. Os procuradores acusam İmamoğlu de ajudar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK, que está fora da lei.

O tribunal argumentou que "embora existam fortes suspeitas de que (İmamoğlu) ajuda uma organização terrorista armada, uma vez que já foi decidido que será detido por crimes financeiros, a detenção não é considerada necessária nesta fase".

Manifestação de apoio a İmamoğlu Francisco Seco/AP

O presidente da Câmara de Istambul foi transferido para a prisão de Silivri, a oeste de Istambul, após a decisão do tribunal. Além de İmamoğlu, foram detidas 47 outras pessoas, incluindo um assessor e dois presidentes de câmara, Murat Çalik e Resul Emrah Şahan, que representam as províncias de Beylikduzu e Sisli, em Istambul.

O Ministério do Interior anunciou mais tarde que İmamoğlu tinha sido suspenso das suas funções como "medida temporária". Entretanto, a substituição será decidida através de eleições internas nos conselhos municipais, onde o Partido Republicano do Povo (CHP), de İmamoğlu, detém a maioria.

Protestos continuam pela quinta noite

A multidão reuniu-se à porta da Câmara Municipal de Istambul pela quinta noite consecutiva de protestos desde a detenção de İmamoğlu na quarta-feira.

Milhares de pessoas têm participado diariamente nas manifestações que pedem a libertação imediata do presidente da Câmara e acusam o presidente Recep Tayyip Erdoğan de ter deliberadamente visado İmamoğlu por razões políticas.

İmamoğlu, considerado um dos principais rivais políticos de Erdoğan, deverá ser nomeado candidato presidencial do CHP nas primeiras primárias do partido, no domingo. As próximas eleições presidenciais estão previstas para 2028.

Polícia antimotim dispersa manifestação de apoio a İmamoğlu Huseyin Aldemir/AP

Os confrontos eclodiram quando os manifestantes lançaram foguetes e pedras contra as unidades antimotim destacadas para policiar a zona. A polícia respondeu com gás-pimenta para dispersar a multidão.

As detenções ocorrem um dia depois de centenas de milhares de pessoas terem protestado em frente ao tribunal onde İmamoğlu estava a ser interrogado no sábado.

O Ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya, afirmou que 323 pessoas foram detidas durante os protestos de sábado, enquanto prometia uma política de "tolerância zero" para aqueles que ameaçam "a paz e a segurança do povo" e "provocam ou incitam ao caos".

Erdoğan contra-ataca

No sábado, poucas horas antes de İmamoğlu ser formalmente detido pelo tribunal, Erdoğan abordou a crise interna que se estava a desenrolar.

Durante um jantar Iftar - refeição muçulmana que quebra o jejum durante o mês sagrado do Ramadão - Erdoğan apelou ao CHP para que não exercesse pressão sobre o sistema judicial turco, que está a investigar os potenciais delitos das pessoas envolvidas nas investigações sobre corrupção e terrorismo.

"Se tiverem coragem, deixem a democracia e a lei funcionar. Se têm coragem, deixem que os tribunais tomem as suas decisões em nome da nação turca sem qualquer pressão", disse Erdoğan.

Recep Tayyip Erdoğan fez várias críticas a İmamoğlu e ao CHP Achmad Ibrahim/AP

Erdoğan também disparou contra o partido de İmamoğlu, acusando-o de incitar à violência e à ilegalidade. Erdoğan reiterou que ninguém na Turquia está fora do âmbito da lei, acrescentando que nenhuma "minoria privilegiada" tem a liberdade de cometer crimes.

Prometeu também não mostrar tolerância para com os membros do CHP que perturbam a ordem cívica e inspiram divisões desnecessárias entre a população de 86 milhões de pessoas.

"Seja o que for que a oposição faça, não nos desviaremos do senso comum, da paciência e da paz. Os nossos municípios servirão o povo sem se envolverem em corrupção".

Erdoğan criticou o partido e o seu presidente, Özgür Özel, sublinhando que o CHP não será considerado um partido político enquanto não se livrar de "ladrões e saqueadores", ao mesmo tempo que rotulou o partido como sendo dirigido por uma liderança "que se tornou cega pelo dinheiro".

"Özgür Özel não deve procurar longe os ladrões. Eles estão à volta dele", disse Erdoğan. O presidente turco desafiou ainda o CHP a responder diretamente às alegações do processo, em vez de recorrer a uma retórica populista para incitar ao caos.

"Não conseguem responder às alegações do processo, por isso estão a tentar distrair as pessoas. Estão bem cientes de que mais factos virão à tona".

Primárias do CHP - "votos de solidariedade"

A detenção formal ocorreu no momento em que mais de 1,7 milhões de membros do CHP começaram a votar nas eleições presidenciais primárias para apoiar İmamoğlu, o único candidato.

O partido também instalou urnas simbólicas em todo o país para permitir que as pessoas que não são membros do partido expressem o seu apoio ao presidente da câmara. Grandes multidões reuniram-se no domingo cedo para lançar um "voto de solidariedade".

"Este já não é apenas um problema do Partido Popular Republicano, mas um problema da democracia turca", disse Fusun Erben, 69 anos, numa mesa de voto no bairro de Kadikoy, em Istambul. "Não aceitamos que os nossos direitos sejam tão facilmente usurpados. Vamos lutar até ao fim".

İmamoğlu é o único candidato nas primárias presidenciais do CHP Huseyin Aldemir/AP

Na altura do protesto de domingo à noite, a contagem dos votos tinha atingido cerca de 15 milhões de pessoas, das quais um pouco mais de 13 milhões eram de não-membros do partido que votaram em solidariedade.

Numa publicação nas redes sociais, İmamoğlu elogiou o resultado da prisão de Silivri, escrevendo que as pessoas tinham dito "basta" a Erdoğan: "As eleições vão chegar e a nação vai dar uma bofetada na administração que nunca mais vai esquecer".

Histórico de processos criminais de İmamoğlu

Antes de ser detido, İmamoğlu já tinha enfrentado vários processos criminais que poderiam resultar em penas de prisão e numa proibição política. Atualmente, está a recorrer de uma condenação de 2022 por insultar membros do Conselho Supremo Eleitoral da Turquia.

Protestos a favor de İmamoğlu Emrah Gurel/AP

No início da semana, a Universidade de Istambul anulou o seu diploma, alegando irregularidades na transferência de 1990 de uma universidade privada no norte de Chipre. A decisão, a manter-se, impedi-lo-ia efetivamente de se candidatar à presidência, uma vez que, de acordo com a lei turca, o cargo exige que os candidatos tenham formação superior. İmamoğlu tenciona recorrer desta decisão.

Reações nacionais e internacionais à ordem de detenção do tribunal

"Honestamente, estamos envergonhados em nome do nosso sistema legal", disse aos jornalistas o presidente da Câmara de Ancara, Mansur Yavas, membro do CHP de İmamoğlu, depois de ter votado, criticando a falta de confidencialidade do processo.

O líder do CHP, Özgür Özel, afirmou que a detenção de İmamoğlu faz lembrar os "métodos da máfia italiana". Falando na Câmara Municipal de Istambul, acrescentou: "İmamoğlu está, por um lado, na prisão e, por outro, a caminho da presidência".

O Conselho da Europa, que se dedica à promoção dos direitos humanos e da democracia, criticou a decisão e exigiu a libertação imediata de İmamoğlu.

O governo alemão considerou a prisão do presidente da câmara "um sério revés para a democracia na Turquia", acrescentando que "a competição política não deve ser conduzida com tribunais e prisões".