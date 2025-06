Ucrânia e Rússia trocam mais prisioneiros de guerra ao abrigo do acordo de Istambul

PUBLICIDADE

A Ucrânia e a Rússia procederam a uma nova troca de prisioneiros de guerra na quinta-feira, com base no acordo de Istambul de 2 de junho.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que a última troca incidiu sobre "guerreiros gravemente feridos e gravemente doentes".

A sede da coordenação ucraniana para o tratamento dos prisioneiros de guerra diz que se trata de "uma grande troca que continua por fases".

"Estes soldados necessitam de cuidados médicos urgentes e receberão toda a assistência, incluindo reabilitação psicológica e compensação financeira pelo tempo que passaram em cativeiro", informou o organismo.

Kiev não revela quantos defensores ucranianos foram trocados em cada fase. Espera-se que as autoridades ucranianas divulguem esta informação quando a troca estiver concluída.

Kiev anunciou que muitos dos soldados gravemente feridos que regressaram a casa na quinta-feira tinham servido em operações de combate nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson e Zaporizhzhia.

Alguns dos soldados regressados foram considerados "desaparecidos", enquanto muitos se encontram em cativeiro russo há mais de três anos.

Kiev e Moscovo têm vindo a proceder a trocas de prisioneiros de guerra nos últimos dias. Durante as conversações de Istambul, as partes concordaram em trocar jovens soldados com menos de 25 anos e prisioneiros de guerra gravemente feridos e doentes.

Concordaram também em repatriar os corpos dos soldados.

Na quarta-feira, a Ucrânia disse que trouxe de volta os corpos de 1.212 defensores mortos. O repatriamento foi efetuado através de um esforço coordenado que envolveu o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), as Forças Armadas, o ministério do Interior, o Gabinete do Provedor de Justiça, o Serviço de Emergência do Estado e outras instituições de segurança e defesa nacional.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha também apoiou a operação.

As autoridades sublinharam que as equipas de investigação e forenses do ministério do Interior e do ministério da Saúde estão a trabalhar para identificar os corpos no mais curto espaço de tempo possível.

Vladimir Medinsky, assessor do presidente russo Vladimir Putin e chefe da delegação russa nas conversações de Istambul, afirmou que a Ucrânia libertou os restos mortais de 27 militares russos.

A parte ucraniana não revelou quantos corpos russos foram entregues a Moscovo.

Após a reunião na Turquia, em 2 de junho, Medinsky afirmou que a Rússia iria transferir 6000 corpos de soldados e oficiais ucranianos.