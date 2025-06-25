Será que Trump vai mesmo retirar as tropas americanas da Europa?

PUBLICIDADE

A história pode repetir-se, mas nem sempre com o mesmo impacto.

Em 2012, quando o então secretário da Defesa dos EUA, Leon Panetta, anunciou a retirada de duas brigadas de combate - cerca de 8.000 soldados - da Europa para reduzir as despesas militares, os governos da Europa Ocidental ignoraram o facto.

Quando, este ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, ponderou a possibilidade de retirar as forças norte-americanas da Europa, o facto provocou ondas de choque mal disfarçadas nas chancelarias europeias.

A diferença: na altura, Panetta afirmou que os compromissos de segurança dos Estados Unidos para com a Europa e a NATO eram "inabaláveis".

Em contrapartida, Trump ameaçou não proteger os membros da NATO que gastam muito pouco em defesa. E o seu próprio vice-presidente e secretário da Defesa fez comentários depreciativos sobre os aliados europeus numa conversa de grupo agora infame no início deste ano, com o chefe da defesa Pete Hegseth a expressar a sua "aversão ao aproveitamento europeu", de acordo com a revista Atlantic.

Percebem a diferença?

Na véspera da cimeira da NATO, que se realiza esta semana em Haia, a conversa sobre a saída definitiva das forças armadas dos EUA da Europa diminuiu um pouco.

No entanto, os diplomatas europeus temem um anúncio de Trump após a cimeira. O Pentágono não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Euronews.

Razão suficiente para ouvir os principais especialistas militares norte-americanos para saber se consideram que está prevista uma retirada maciça das tropas dos EUA e qual seria o impacto de tal medida para os Estados Unidos - em termos logísticos, financeiros e políticos.

O primeiro da fila é o embaixador dos EUA na NATO, Matthew Whitaker, um advogado de formação, cuja tarefa tem sido cada vez mais a de acalmar os nervosos aliados europeus.

"A segurança europeia está no topo das minhas preocupações", disse ele num recente fórum público em Bruxelas. "Os Estados Unidos precisam de aliados, não podemos fazer tudo sozinhos. E as notícias sobre a redução da presença de tropas dos EUA não são de todo verdadeiras. Tudo o resto será discutido com os nossos aliados".

Um avião de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos descola da base aérea americana de Ramstein, na Alemanha. (Boris Roessler/dpa via AP) AP

Neste momento, os EUA têm cerca de 84.000 militares no ativo na Europa, de acordo com o Comando Europeu dos EUA (EUCOM) em Estugarda. O número total varia devido aos exercícios planeados e às rotações regulares de tropas que entram e saem do continente.

Por exemplo, após a invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022, cerca de 20.000 foram destacados para os Estados vizinhos da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia para apoiar a Ucrânia e conter o conflito.

Ao longo da guerra, o número total de tropas variou entre cerca de 75.000 e 105.000 militares, principalmente da Força Aérea, do Exército e da Marinha.

A maior parte destas tropas está estacionada na Alemanha (40.000), Polónia (14.000), Itália (13.000) e Reino Unido (10.000), estando as restantes espalhadas pelo continente, da Noruega à Turquia.

A logística prática de uma retirada dos EUA da Europa, como a reafetação para os EUA ou para outro local, seria significativa e demorada.

"Se isto acontecesse de forma sistemática, demoraria muitos meses, provavelmente pelo menos um ano", disse à Euronews Mark Cancian, coronel reformado e conselheiro sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), em Washington.

"Todo o equipamento, cada tanque, tem de ser preparado e enviado. Depois, as famílias dos soldados têm de ser repatriadas e, por fim, os próprios membros do serviço", acrescentou. "No total, um quarto de milhão de pessoas pode ser afetado, talvez mais".

O maior problema seria o local para onde iriam. "As bases atuais nos EUA poderiam absorver 5.000 pessoas, talvez 10.000", disse Cancian. "Mas o resto? Levaria anos para construir novas instalações".

Segundo Ian Lesser, analista político sénior do German Marshall Fund (GMF), um grupo de reflexão transatlântico, é mais do que duvidoso que Trump decida algo desta magnitude estratégica e política, cujos efeitos só se farão sentir após o seu mandato presidencial.

"Já vimos uma tentativa de Trump de retirar uma força considerável da Europa durante o seu primeiro mandato, que encontrou uma resistência considerável da comunidade de segurança nos EUA e acabou por ser arquivada pelo presidente Biden", disse Lesser à Euronews.

Um velho avião da Segunda Guerra Mundial, chamado “raisin bomber”, é visto no memorial do transporte aéreo no aeroporto de Frankfurt, Alemanha, na quarta-feira. AP

O Congresso dos EUA também teria de aprovar a retirada, o que não é certo, dado o número de falcões da defesa, especialmente no Senado. Uma recente proposta bipartidária do republicano Lindsey Graham e do democrata Richard Blumenthal sobre sanções anti-russas mais duras tem o apoio de 90 dos 100 senadores.

"Trump não quer parecer fraco. Mas uma redução drástica da presença militar americana na Europa faria exatamente isso", disse Lesser.

Além disso, uma grande parte das forças dos EUA na Europa não são membros de brigadas de combate, que normalmente consistem em cerca de 5.000 soldados cada, mas tropas de apoio que administram uma enorme infraestrutura militar, especialmente na Alemanha.

Historicamente, a Base Aérea de Ramstein, por exemplo, e o seu vizinho Centro Médico Regional de Landstuhl, o maior hospital americano fora dos Estados Unidos, desempenharam um papel fundamental no apoio a operações militares avançadas, especialmente no Médio Oriente.

"Não faria muito sentido anunciar planos de retirada das tropas americanas da Europa no momento em que há uma escalada de guerra entre Israel e o Irão", disse à Euronews o antigo embaixador americano William Courtney. "E provavelmente levaria a críticas maciças", acrescentou Courtney, um membro sénior adjunto da RAND Corporation, um grupo de reflexão global.

E depois há os esforços de Trump para mediar a guerra na Ucrânia. "Trump considerou que a retirada das tropas americanas estava ligada às suas fortes esperanças de um fim da guerra e de uma melhoria das relações com Moscovo. No entanto, verificou-se que não existe qualquer base para tal, qualquer possibilidade, uma vez que as posições negociais da Rússia e da Ucrânia estão demasiado afastadas", afirmou Courtney.

Se as tropas americanas fossem retiradas, a Europa teria de substituir toda a infraestrutura militar atualmente fornecida pelos EUA a todos os níveis, de acordo com um estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), com sede em Londres. Isto é, bases áreas de treino, armamento e munições, arquitetura administrativa e organizacional, serviços de informação e muito mais.

O preço é elevado: os nove autores do estudo do IISS estimam que a substituição da contribuição dos Estados Unidos para a NATO por meios europeus ascenderia a cerca de um bilião de dólares (870 mil milhões de euros).

Não é claro qual seria o custo de uma retirada das tropas americanas para o contribuinte americano. Nenhum dos peritos citados neste artigo se mostrou disposto a avançar um número.

Essa é uma das razões pelas quais nenhum deles considerou essa decisão como muito provável.

"Nem pensar", disse Daniel Runde à Euronews, conselheiro sénior da empresa de consultoria BGR Group, sediada em Washington, e autor de The American Imperative: Reclaiming Global Leadership through Soft Power.

"Trump não o vai fazer de forma alguma. O seu objetivo é conseguir que os europeus gastem 5% do seu PIB em defesa. Depois, seguirá em frente".