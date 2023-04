Setor da segurança cibernética regista forte crescimento

De euronews

O setor da cibersegurança regista um forte crescimento. Num mundo cada vez mais tenso e complexo, até que ponto os dirigentes empresariais se podem sentir seguros?

O nosso mundo hiper-ligado à Internet pode ser, por vezes, assustador. Nos últimos anos, temos vindos a assistir a um aumento das tensões geopolíticas e há cada vez mais notícias de ataques cibernéticos.

O espaço cibernético é seguro?

Ao longo de 2023, prevê-se que a legislação sobre privacidade e proteção de dados se aplique a mais de 5 mil milhões de cidadãos. Estima-se que a legislação que obriga as empresas a garantir o direito à privacidade dos consumidores se aplique a mais de 70% do PIB global.

"Em geral, o ciber espaço é seguro. Mesmo considerando que o espaço cibernético é ilimitado. Na vida real, há milhares de ataques e acidentes todos os dias. Além disso, há ataques que são detetados mas não são denunciados por empresas ou autoridades para evitar gerar pânico ou desinformação para os utilizadores. Mas é muito importante compreender que existem outros tipos de ataques em que os piratas entram no sistema e permanecem em silêncio para aceder à informação", disse à euronews Augusto Coriglioni, perito em segurança cibernética e sócio gerente da SBS.

Augusto Coriglioni, perito em segurança cibernética e sócio gerente da SBS euronews

O papel dos governos na segurança cibernética

Os governos desempenham um papel fundamental ao nível da segurança. No ano passado, graças à colaboração entre diferentes países foi possível garantir a segurança do Campeonato Mundial da FIFA.

"Juntámos as nações parceiras, os Estados Unidos, Itália, França, Turquia e o Paquistão e trabalhámos extremamente bem em conjunto. O Qatar foi muito acolhedor e aberto e penso que isso ajudou a implementar uma operação de segurança muito eficaz, o que permitiu ter um evento seguro e bem sucedido", explicou Mark Biggadike, representante do Reino Unido, durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022.

"Ao longo de muitos anos trabalhámos com vários parceiros de segurança global para garantir que estaríamos prontos para acolher o Campeonato do Mundo. E depois do evento ter chegado ao fim e ter sido bem sucedido, houve a fase da partilha de conhecimentos. Foram partilhadas várias experiências que poderão ser replicadas e servir de referência na organização de qualquer evento global desportivo", afirmou Talal Burshai, capitão da Força Aérea do Qatar.

Os desafios da cibersegurança para os utilizadores

Não são apenas as grandes empresas e os governos que precisam de se adaptar aos desafios da ciber-segurança. Com o mundo virtual moderno, os utlizadores também devem tomar precauções para navegarem na internet em segurança. "Penso que as pessoas têm toda a razão em estar preocupadas, mas, com a evolução da nuvem foram introduzidos numerosos controlos e protocolos de segurança, na sequência das leis de proteção de dados. 94% das empresas usam a computação em nuvem, que por sua vez integra uma enorme quantidade de protocolos de segurança", frisou Laurie Maclachlan, da empresa tecnológica Launch Darkly.