UE alerta Twitter sobre novas regras para conteúdo "online"

Comissário europeu diz a Elon Musk que deve reforçar capacidades para respeitar legislação que entra em vigor no fim de Agosto

O Twitter deve reforçar capacidades para poder respeitar a nova e ambiciosa legislação europeia sobre os conteúdos "online", que entra em vigor a finais de Agosto.

O aviso foi feito pelo comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, depois de um encontro com o patrão do Twitter, Elon Musk, por ocasião de uma visita à sede da rede social, em São Francisco.

Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno:"A minha missão é garantir que, a partir de 25 de Agosto, eles vão respeitar as leis, ou não poderão continuar a operar na Europa. E todos eles querem continuar a operar na Europa."

Breton também vai falar sobre as novas regras com patrão da Meta, a casa-mãe do Facebook e do Instagram, Mark Zuckerberg.

Com a nova legislação, a União Europeia impõe uma longa lista de regras às plataformas, nomeadamente a obrigação de agir "com prontidão" para remover quaisquer conteúdos ilegais ou nocivos logo que tenham conhecimento dos mesmos.