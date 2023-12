De Euronews

A Comissão Europeia abriu, segunda-feira, um procedimento formal para avaliar se a rede social X pode ter violado a Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em Inglês) em áreas ligadas à gestão de riscos, moderação de conteúdos, transparência publicitária, entre outros.

PUBLICIDADE

“As provas que temos, atualmente, são suficientes para abrir, formalmente, um processo contra a X”, disse Margrethe Vestager, vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia. "A Comissão Europeia investigará, cuidadosamente, a conformidade da X com o DSA, para garantir que os cidadãos europeus sejam protegidos online - conforme determina o regulamento", acrescentou.

Esta processo jurídico baseia-se numa "investigação preliminar conduzida até agora, nomeadamente com base numa análise do relatório de avaliação de riscos apresentado pela X, em setembro, no relatório de transparência da X, publicado a 3 de novembro, e nas respostas da X a um pedido formal de informações, que, entre outros, diziam respeito à difusão de conteúdos ilegais no contexto dos ataques terroristas do Hamas contra Israel", especifica o comunicado da Comissão da Europeia para justificar a ação contra aquela plataforma digital.

É a primeira vez que o bloco europeu lança tais procedimentos no âmbito da lei, que entrou em vigor a 16 de novembro de 2022 e que será diretamente aplicável em toda a União Europeia, até 17 de fevereiro de 2024.

A Lei de Serviços Digitais visa criar um espaço digital mais seguro para utilizadores e as empresas, protegendo os direitos fundamentais quando usam serviços na Internet e travando a desinformação e violência.

As plataformas poderão ter de remover, rapidamente, conteúdo considerado ilegal e prejudicial, sendo que o segundo conceito se refere a situações de informações falsas em temas políticos, de saúde, etc.

A Comissão Europeia designou o primeiro conjunto de plataformas de muito grande dimensão, a 25 de abril de 2023, pelo que desde agosto que estas, bem como os motores de pesquisa de muito grande dimensão, terão de cumprir as suas obrigações no âmbito da lei.

(em atualização)