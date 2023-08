Chandrayaan-3 pousa com sucesso no polo sul da Lua

Missão espacial indiana cumpre alunagem com sucesso, fazendo o país asiático o quarto a colocar um objeto na lua

A missão espacial indiana, Chandrayaan-3, alunou com êxito no polo sul da Lua, colocando o país asiático no restrito clube de países que já colocaram um objeto no satélite natural da Terra.

Até esta quarta-feira, só EUA, a antiga União Soviética e a China tinham conseguido chegar à Lua. Um pormenor, no entanto, separa a missão indiana das demais. Nunca ninguém tinha conseguido chegar ao polo sul da Lua, região que permanece inexplorada.

Os cientistas acreditam que esta região pode ter reservas vitais de água congelada. A missão não-tripulada conta com um robot de exploração da superfície lunar.

O sucesso da missão indiana contrasta com a desilusão que foi a Luna-25, missão russa que tinha também por objetivo alunar no polo sul e que se despenhou no domingo.