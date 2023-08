Sonda russa Luna-25 despenhou-se na Lua

Módulo lançado pela Roscosmos deveria pousar, esta segunda-feira, no polo sul da Lua

A sonda russa Luna-25 despenhou-se na superfície da Lua, terminando abruptamente o sonho de Moscovo de regressar ao satélite natural da Terra ao fim de quase cinco décadas.

A sonda lançada pela Roscosmos deveria pousar, esta segunda-feira, no polo sul da Lua, o que tornaria a Rússia no primeiro país a fazê-lo.

Mas a entrada em órbita não terá corrido como planeado e as comunicações foram interrompidas.

Era uma missão crucial para Moscovo, que procura desenvolver projetos espaciais com a China, numa altura em que as parcerias com o Ocidente estão comprometidas, nomeadamente com a Agência Espacial Europeia, que recusou cooperar neste e noutros futuros programas lunares.