De Associated Press

À medida que as temperaturas sobem, os residentes de alguns subúrbios gregos estão a investir o seu próprio dinheiro em drones de alerta precoce para travar os incêndios florestais antes de alastrarem.

O pesadelo repete-se todos os anos: uma enorme parede de chamas devora florestas, terrenos agrícolas e casas, obrigando animais e pessoas a fugir para salvar as suas vidas.

Com os verões cada vez mais quentes e secos, a Grécia e os países vizinhos do sul da Europa sofrem centenas de incêndios devastadores todos os anos.

Só na semana passada, os incêndios florestais mataram 21 pessoas na Grécia. O mais mortífero do país, em 2018, custou mais de cem vidas. Os especialistas alertam para o facto de as alterações climáticas poderem agravar as condições meteorológicas extremas, alimentando mais incêndios florestais.

Este verão, um grupo de residentes de um subúrbio da capital grega uniu-se na determinação de impedir que o pesadelo chegasse às suas casas.

Em menos de uma semana, no início de agosto, um grupo inicial de três pessoas com uma preocupação comum transformou-se numa comunidade online de cerca de 320 pessoas que ofereciam donativos para contratar uma empresa que utiliza drones de longo alcance equipados com câmaras de imagem térmica como um sofisticado sistema de alerta precoce para detetar incêndios florestais antes que estes se possam propagar.

Trata-se de um sistema testado e comprovado. Concebidos e montados com a ajuda de Grigoris Konstantellos, piloto de aviões comerciais e presidente da câmara dos subúrbios costeiros de Vari, Voula e Vouliagmeni, no sul de Atenas, os drones começaram a funcionar no ano passado.

"Não o descobrimos, criámo-lo", disse Kontantellos sobre o programa. “Pensámos: porque é que esta capacidade não há de existir?"

Grigoris Konstantellos, piloto aéreo comercial e autarca do sul de Atenas, mostra no telemóvel a aplicação de um sistema de alerta de drones. Thanassis Stavrakis/AP

O sistema parecia ser a solução perfeita para os residentes preocupados dos subúrbios do norte de Kifissia, Ekali e Nea Erithrea.

"Estamos todos preocupados, estamos todos ansiosos", disse Melina Throuvala, psicóloga e um elemento do grupo inicial de três pessoas. "Não queremos chorar as vítimas, nem ver o nosso ambiente e as nossas florestas a arder ou as nossas casas ameaçadas. Foi esse o principal incentivo."

Com os incêndios florestais, a prevenção é fundamental.

Operados por pilotos de drones com formação avançada para voar para além da linha de visão visual e com autorização das autoridades de aviação civil, os drones fornecem imagens em direto e detetam alterações de temperatura, alertando os seus pilotos nas fases iniciais críticas, antes da propagação de um incêndio.

Os primeiros minutos são cruciais

Os drones funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com os pilotos a trabalhar em turnos de seis horas.

"Os primeiros minutos são os mais cruciais para um incêndio", disse Giorgos Dertilis, que dirige a unidade local de bombeiros voluntários. "No início é mais fácil apagar o fogo. Quanto mais os minutos passam, mais difícil se torna o nosso trabalho."

As unidades de voluntários estão integradas no sistema de proteção civil da Grécia, trabalhando em estreita colaboração com os corpos de bombeiros profissionais. Sem um quartel de bombeiros na zona de Kifissia, os voluntários conseguem muitas vezes chegar mais depressa aos incêndios locais.

A empresa de drones opera a partir do quartel-general dos bombeiros voluntários, para que estes possam reagir imediatamente a qualquer sinal de incêndio.

O valor do programa de drones tornou-se rapidamente evidente.

Nos primeiros dias, os drones detetaram o início de um incêndio perto de um hotel encerrado, "por isso, quando estávamos a caminho... sabíamos que estávamos preparados para ver um incêndio", disse Dertilis.

É muito importante saber o que esperar."

A inovação do sistema, segundo Emmanouil Angelakis, diretor-geral da empresa que opera os drones, é que inclui pessoal especializado, software, servidores e antena de satélite, pelo que "os drones, de dia e de noite, podem analisar todas as áreas florestais com câmaras e sensores térmicos e fornecer imagens em direto e coordenadas do local onde o fogo começa."

A ideia do sistema surgiu em junho de 2022, depois de um incêndio florestal provocado pelo vento ter chegado ao município de Konstantellos a partir de um cume de uma montanha. Enquanto coordenavam a resposta, as autoridades aperceberam-se de que tinham um problema.

Imagem em direto do incêndio

"Estávamos a perseguir o fogo", disse o presidente da Câmara.

Com as chamas a deslocarem-se rapidamente, era um desafio saber onde eram necessários camiões de água.

"Não conseguíamos ver as coisas básicas no terreno. Víamo-las com atraso, porque não estávamos mesmo à frente delas."

Seguiu-se uma extensa revisão da resposta de emergência.

"Vimos que o que faltava não era perseguir o fogo, mas sim ter uma imagem em direto do fogo, de onde estão os nossos recursos e onde está a ameaça", disse Konstantellos. Pensaram então nos drones.

Os bombeiros já utilizam drones durante um incêndio ativo, cobrindo uma pequena área. O que era necessário era ver um incêndio quando este começava e detê-lo no seu caminho.

Entrando em contacto com a empresa de drones, nasceu o programa de prevenção de incêndios. No ano e meio em que está operacional, já alertou para incêndios 12 vezes, diz Konstantellos.

Imagens ao vivo captadas por um drone de longo alcance equipado com câmaras termográficas e um sofisticado sistema de alerta precoce, em Atenas. Thanassis Stavrakis/AP

"Já apanhámos incêndios às 3h30 da manhã", conta o autarca. "Quando enviámos a Proteção Civil, nem sequer conseguiram encontrar o fogo. Conseguimos vê-lo no drone."

Depois, no sábado, 270 fogos de iluminação provocaram seis incêndios, a partir das 5h30 da manhã. Os drones viram-nos imediatamente, disse Konstantellos na segunda-feira.

Com imagens de drones em direto transmitidas para o seu telemóvel, "tivemos uma coordenação fantástica e, em menos de 40 minutos, apagámos seis incêndios em locais de difícil acesso."

As zonas menos prósperas não podem pagar

Os drones têm um alcance de 15 quilómetros e estão equipados com altifalantes e holofotes para avisar as pessoas que fazem trabalhos proibidos ao ar livre em dias de alto risco de incêndio - ou para assustar potenciais incendiários.

O município está mesmo a executar um programa-piloto para prevenir afogamentos, através do qual os drones podem lançar coletes salva-vidas a banhistas em perigo.

O município paga 13 a 14 mil euros por mês pela cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana. "Para um município, é um número viável para ter paz de espírito em relação aos incêndios", disse Konstantellos.

Angelakis, da empresa de drones, disse que a iniciativa privada dos residentes de Kifissia "foi a primeira vez que aconteceu numa base voluntária e não por um organismo estatal."

O município vizinho de Kifissia, Dionysos, seguiu o exemplo, com a sua operação financiada pelo setor privado a funcionar a partir da Câmara Municipal.

Os habitantes das zonas menos abastadas têm menos possibilidades de pagar um financiamento privado. Mas outras autoridades municipais e regionais estão interessadas, disse Konstantellos, que observou que o sistema pode ser usado para coordenar respostas a outros eventos, como inundações, terramotos ou acidentes de trânsito.

"Como se diz na aviação, 'um piloto bem treinado é o melhor dispositivo de segurança'", disse Konstantellos.

“Convertemos isto para a Proteção Civil e dizemos: 'uma cidade bem preparada é a melhor defesa de uma cidade contra a crise’”, acrescentou.