Mark Zuckerberg dá início à conferência Meta Connect com destaque para a realidade virtual e a IA

De Euronews com AP

A conferência Meta Connect da empresa é um evento de dois dias centrado no futuro da inteligência artificial (IA) e da realidade virtual (RV) da empresa.

PUBLICIDADE

Mark Zuckerberg deu ênfase à realidade virtual (RV) e à inteligência artificial (IA) no arranque da conferência Meta Connect, esta semana.

O diretor executivo do gigante tecnológico anteriormente conhecido como Facebook apresentou uma nova versão dos seus auscultadores de realidade virtual, o Quest 3.

Zuckerberg disse que a Meta quer construir "o futuro da ligação humana", onde as pessoas interagem com versões holográficas de amigos e onde os bots de IA as ajudam.

"Em breve, o físico e o digital juntar-se-ão naquilo a que chamamos o metaverso", afirmou.

Apresentou também um assistente pessoal de IA com o qual as pessoas podem interagir nas aplicações de mensagens da Meta e apresentou a próxima versão dos óculos inteligentes Ray Ban Stories da empresa.

Os óculos permitem gravar vídeos, fazer transmissões em direto, ouvir música e interagir com assistentes de IA.

"Os óculos inteligentes são o formato ideal para permitir que um assistente de IA veja o que você está a ver e ouça o que está a ouvir", disse Zuckerberg. Os óculos estão disponíveis para pré-encomenda nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido.

Realidade virtual e transformação da IA

A Meta está a meio de uma transformação empresarial que, segundo diz, levará anos a concluir.

Pretende deixar de ser um fornecedor de plataformas sociais para se tornar dominante no mundo da RV, o chamado metaverso, um espaço digital tridimensional emergente.

No entanto, esta transformação tem sido mais lenta do que o previsto e custou à empresa milhares de milhões de dólares.

O principal negócio da Meta continua a ser a publicidade nas suas plataformas de redes sociais, Facebook e Instagram.

A empresa cortou 20.000 postos de trabalho desde novembro passado devido à queda da publicidade online e à incerteza em torno da economia global.

A IA, entretanto, faz parte da visão a longo prazo da empresa.

A Meta lançou o Llama 2, a próxima geração do seu modelo de linguagem grande de IA no verão e, na quarta-feira, revelou um gerador de imagens de IA chamado Emu, que cria imagens com base em sugestões dos utilizadores.

Tal como as suas congéneres Google e Microsoft, a Meta tem, desde há muito, uma grande equipa de investigação composta por cientistas informáticos dedicados ao avanço da tecnologia de IA.

Mas foi ofuscada pelo lançamento do ChatGPT, que desencadeou uma corrida para lucrar com as ferramentas de "IA generativa" que podem criar novas prosa, imagens e outros meios de comunicação.