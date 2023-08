As cidades, vilas e regiões italianas estão a competir para acolher o potencial combate entre Mark Zuckerberg e Elon Musk.

Das planícies do norte de Itália às costas rochosas da Sicília, os governos locais de toda a península estão a lutar para ver quem será o anfitrião do eventual confronto entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg.

PUBLICIDADE

Apesar de as duas personalidades multimilionárias ainda não terem chegado a acordo sobre se o combate vai mesmo acontecer, esta incerteza não impediu as cidades italianas de mostrarem os seus sítios arqueológicos ao mundo.

Há quase dois meses que Musk e Zuckerberg andam a discutir no X sobre a possibilidade de um combate do tipo "cage-fight" entre os dois. A ideia começou em junho, quando Musk afirmou: "Estou disposto a lutar numa jaula, se ele estiver disposto". Ao que Zuckerberg respondeu dizendo "mandem-me a localização".

A ideia de o combate ter lugar num "local épico", em Itália, foi proposta por Musk, que mais tarde disse ter discutido a ideia com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A 11 de agosto, o Ministério da Cultura italiano divulgou uma declaração de Sangiuliano, explicando que tinha tido uma conversa amigável com Musk e que estavam a trabalhar na forma de organizar o evento, "respeitando e protegendo totalmente os locais" onde o jogo se realizaria.

Sangiuliano explicou também que seria feito um grande donativo a dois hospitais pediátricos italianos. Não ficou claro o montante exato do donativo nem quem o faria exatamente, mas o Ministro da Cultura referiu "muitos milhões de euros".

Locais potenciais para o jogo

Sangiuliano excluiu a possibilidade de o Coliseu acolher o jogo, o que deu início a uma avalanche de propostas de mais de meia dúzia de cidades italianas com anfiteatros antigos.

As propostas mais óbvias vieram de cidades como Pompeia e Verona, ambas com anfiteatros romanos antigos.

O Presidente da Câmara Municipal de Pompeia, Carmine Lo Sapio, afirmou estar confiante na escolha de Pompeia. "Pompeia é o melhor local para acolher o desafio mundial entre Elon Musk e Mark Zuckerberg... Pelos contactos institucionais que tenho tido, penso que a escolha recairá sobre Pompeia. Sou um otimista".

Outros candidatos menos prováveis incluem propostas de Taormina, na Sicília, que alberga um anfiteatro com 1.700 anos no topo de uma colina com vista para o Mar Jónico. Na periferia sudoeste de Roma, um anfiteatro com 2000 anos, no centro de Ostia Antica, foi proposto como possível local.

Roberto Occhiuto, presidente da região da Calábria, ofereceu o seu território para se tornar o campo de batalha, mas não foi capaz de especificar onde exatamente iria acontecer. "Poderia ser uma boa oportunidade, uma alternativa às escolhas habituais, para recordar os milhares de anos de história das civilizações mais antigas, para fazer caridade e promover o território", afirmou num comunicado.

Enquanto os dois gigantes da tecnologia decidem se o evento vai mesmo realizar-se, continuam a chegar propostas de cidades italianas, na esperança de serem elas a ver finalmente algum investimento nas suas terras através do combate do século: Zuck vs Musk.