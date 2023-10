A alteração do sistema de verificação do Twitter foi apenas uma das várias alterações polémicas introduzidas na plataforma da rede social.

Passou um ano desde que Elon Musk, o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX, comprou oficialmente o Twitter por 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros).

Foi um negócio que envolveu um processo judicial e do qual o autodeclarado "absolutista da liberdade de expressão" tentou desistir.

Resumindo o primeiro ano de Musk à frente do que agora se chama X, Matt Navarra, estratega e comentador de redes sociais, disse ao Euronews Next que "não vimos o X morrer, mas vimo-lo degenerar, deteriorar-se e tornar-se mais tóxico e menos valioso, menos útil".

O Twitter era a plataforma das notícias de última hora, o sítio onde as pessoas iam para saber o que se passava no mundo em tempo quase real.

A verificação significava que as contas tinham sido examinadas por seres humanos. Mas o mais importante é que os utilizadores podiam confiar que as contas verificadas eram de quem diziam ser, graças à verificação de identidade.

Com o X de Musk, tudo isso foi por água abaixo, e um pagamento mensal pode dar-nos a tão cobiçada marca azul, que apenas significa que somos um cliente.

Esta não é a única grande mudança que ocorreu, mas teve consequências de grande alcance para os utilizadores da plataforma.

Twitter torna-se X, a "aplicação para tudo

Em julho deste ano, o Twitter foi rebatizado como "X", com um plano para se tornar uma "aplicação para tudo". De acordo com a então recém-empossada CEO Linda Yaccarino, isto significava que se tornaria "o futuro estado de interatividade ilimitada - centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos - criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades".

Na altura, muitos analistas mostraram-se céticos em relação a esta ideia, o que não mudou.

Navarra salienta que as "everything apps", como o WeChat, "nasceram de um conjunto muito específico de circunstâncias e fatores em condições de mercado únicas" na China, onde foram criadas.

Reproduzir isso na Europa ou nos Estados Unidos é irrealista, diz ele, devido às regras em vigor em matéria de concorrência e monopólios, para não falar do facto de as pessoas terem receio de colocar todos os seus dados sensíveis num único local.

Anunciantes em fuga

Os anunciantes abandonaram a plataforma em massa, com muitos a desconfiarem das questões de segurança das marcas devido aos enormes cortes de pessoal nas equipas de confiança e segurança da plataforma.

Em junho, o próprio Musk escreveu no Twitter que as receitas da publicidade tinham caído cerca de 50%, com a empresa a debater-se com um "fluxo de caixa negativo".

"Penso que as áreas que foram dizimadas, particularmente em torno da segurança, não ajudaram em termos da relação com os anunciantes", diz Navarra.

O futuro do X na Europa

Desde a sua aquisição, o X de Musk tem-se confrontado com os reguladores, especialmente na Europa.

Navarra explica que com "menos barreiras e proteções" para gerir e moderar os "conteúdos mais tóxicos e arriscados" que se espalham pela plataforma, não são apenas os anunciantes que estão preocupados.

"É provável, devo dizer, que atraia a atenção dos reguladores europeus".

No início deste mês, Thierry Breton, chefe do departamento de direitos digitais da UE, deu 24 horas ao X para delinear a forma como a plataforma iria cumprir as novas regras digitais do bloco, com grupos de vigilância independentes a alertarem para o facto de a desinformação sobre o conflito entre Israel e o Hamas estar a tornar-se galopante na plataforma.

Musk retirou o Twitter do código anti-desinformação da UE em maio, mas desde então confirmou que a plataforma seguirá todas as leis aprovadas na Europa.

Não há alternativa ao Twitter, a plataforma de notícias de última hora

A agitação no Twitter levou a uma enorme procura de uma alternativa por parte dos utilizadores desiludidos, e várias empresas já se manifestaram.

A Bluesky, que tem o fundador do Twitter, Jack Dorsey, na direção, deixa entrar apenas alguns novos utilizadores de cada vez através de uma lista de espera e de códigos de convite.

No entanto, é a aplicação Threads da empresa-mãe do Facebook que é "o sítio mais óbvio onde as pessoas procuram uma alternativa ao X ", diz Navarra.

Nos seus primeiros cinco dias, o Threads captou mais de 100 milhões de utilizadores mas, segundo os relatórios, a sua base de utilizadores caiu desde então.

Mesmo que consiga competir com o X no número de utilizadores ativos, não está a tentar tomar o lugar do Twitter como aplicação para notícias de última hora, política e jornalismo.