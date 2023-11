De Associated Press

Changpeng Zhao, conhecido como "CZ", renunciou ao cargo de diretor executivo da maior bolsa de criptomoedas do mundo e declarou-se culpado de acusações criminais.

PUBLICIDADE

O fundador da Binance declarou-se culpado de uma acusação de falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro no tribunal federal de Seattle.

Segundo a The Associated Press, a confissão surge numa altura em que a empresa concordou em pagar mais de 4 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros) como parte de um acordo com o governo dos EUA. A fonte da agência de notícias confirmou o montante sob condição de anonimato.

A acusação é semelhante às práticas descobertas após o colapso da segunda maior bolsa de criptomoedas, a FTX, no ano passado.

O juiz marcou a sentença de Changpeng Zhao para 23 de fevereiro. No entanto, é provável que seja adiada, uma vez que ambas as partes concordaram que não haveria sentença durante pelo menos seis meses.

A demissão acontece depois de empresa ser acusada de operar como uma bolsa de valores não registada e violar uma série de leis de valores mobiliários dos EUA.

Escândalos e colapsos das criptomoedas

O setor das criptomoedas tem sido marcado por escândalos e colapsos do mercado. Sam Bankman-Fried, o fundador de 31 anos da FTX, foi condenado no início deste mês por roubar pelo menos 10 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros) a clientes e investidores.

Changpeng e Bankman-Fried eram inicialmente concorrentes amigáveis na indústria. No entanto, a relação entre os dois detiorou-se, e Changpeng anunciou a venda de todos os seus investimentos em criptomoedas na FTX, no início de novembro de 2022.

A FTX entrou com pedido de falência uma semana depois.

Em outubro, um Tribunal considerou Bankman-Fried culpado de fraude eletrónica e de várias outras acusações. Espera-se que seja condenado em março, e poderá enfrentar uma pena de décadas de prisão.