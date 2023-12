Não esqueça a sua segurança cibernética nesta época festiva se não quiser ser alvo de pirataria, falsificações e burlas.

Os especialistas alertam para um aumento da cibercriminalidade sazonal.

De acordo com as conclusões da empresa de cibersegurança Darktrace, os ataques de ransomware durante o Natal aumentaram 30% todos os anos de 2018 a 2020, em comparação com a média mensal.

Para Ed Skoudis, presidente do SANS Technology Institute College, que forma especialistas em cibersegurança, as razões para este aumento são múltiplas.

"Há tantas coisas que se fazem durante as férias: festas, presentes, compras, isto e aquilo. Temos menos tempo e atenção para estarmos atentos e os criminosos sabem disso", disse Skoudis à Euronews Next.

O fluxo de dinheiro durante este período também faz com que as férias de fim de ano sejam "a altura perfeita do ano para os criminosos", de acordo com o especialista.

Com grandes quantidades de dados, tais como informações sobre cartões de crédito, a serem processadas por retalhistas em linha, os criminosos também estão conscientes de que os ataques têm uma maior probabilidade de produzir informações pessoais que podem ser utilizadas para fraudes, de acordo com a empresa de tecnologia.

Cibercrimes durante as férias

À medida que as compras em linha atingem o auge, o mesmo acontece com as "falsas confirmações de encomendas das principais empresas de comércio eletrónico". Em caso de dúvida, os especialistas aconselham os utilizadores a não clicar nas ligações.

Quem anda na estrada também deve ter cuidado ao ligar-se a redes Wi-Fi de aeroportos ou a redes públicas, porque os dados pessoais podem ser desviados e os dispositivos podem ser corrompidos.

"A utilização de uma VPN é a melhor proteção que os utilizadores podem ter quando se ligam a uma rede WiFi pública (porque) encripta o seu tráfego de rede. Mesmo que alguém esteja a intercetar os seus dados, não os consegue ver sem os desencriptar", disse um porta-voz da Proton à Euronews Next.

Skoudis também recomenda que se tenha especial cuidado com a clonagem de voz, uma técnica de falsificação que tem vindo a aumentar com o aparecimento da IA para todos.

"Se eu conseguir obter um minuto ou mais de áudio de alguém, posso alimentá-lo numa IA e treiná-lo, e depois posso fazê-lo dizer o que quiser", disse Skoudis.

Como proteger as suas contas em linha antes das férias

Embora a higiene cibernética exija sempre a utilização de palavras-passe fortes, software atualizado e autenticação multifator, podem ser tomadas medidas adicionais.

O diretor do SANS, que organizou a 20ª edição do Holiday Hack, um jogo online de sensibilização para a cibersegurança destinado a utilizadores de todos os níveis, afirma que uma das medidas mais importantes é ter acesso aos endereços de correio eletrónico utilizados como cópias de segurança das caixas de correio principais.

"Peço a todos que verifiquem se ainda têm acesso às contas de correio eletrónico de reserva para a conta de correio eletrónico principal", disse Skoudis.

Numa vertente mais prática, o especialista recomenda também que se guardem os números do banco e do cartão de crédito nos telemóveis, para que possam ser contactados em caso de burla.

"Chega um e-mail, clica-se nele e recebe-se uma burla. Dois minutos depois, pensamos: 'Bolas, acabei de receber uma burla'. Ligue imediatamente para a empresa do cartão de crédito e para o banco. Quanto mais cedo agir, menos provável será que consigam transferir o dinheiro", concluiu.