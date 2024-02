Segunda-feira foi um grande dia para anúncios do gigante tecnológico Microsoft, revelando novos princípios orientadores para a governação da IA e um acordo plurianual com a Mistral AI.

A Microsoft revelou um novo conjunto de princípios orientadores sobre a forma como irá gerir a sua infraestrutura de inteligência artificial (IA), dando efetivamente aos programadores acesso à sua tecnologia.

O anúncio foi feito na feira tecnológica Mobile World Congress, na segunda-feira, em Barcelona, onde a IA é um tema fundamental do evento deste ano.

Um dos principais objectivos dos seus recém-publicados "Princípios de Acesso à IA" é a democratização através dos modelos de código aberto da empresa.

A Microsoft disse que planeia fazê-lo através da expansão do acesso à sua infraestrutura de IA de computação em nuvem.

Em declarações ao Euronews Next em Barcelona, Brad Smith, presidente da Microsoft, afirmou que a empresa pretende tornar os seus modelos de IA e ferramentas de desenvolvimento mais amplamente disponíveis para programadores de todo o mundo, permitindo que os países construam as suas próprias economias.

"Penso que é extremamente importante porque estamos a investir enormes quantias de dinheiro, francamente, mais do que qualquer governo do planeta, para construir os centros de dados de IA para que em todos os países as pessoas possam utilizar esta tecnologia", disse Smith.

"Podem criar o seu software de IA, as suas aplicações, podem utilizá-las para empresas, para serviços ao consumidor e afins".

Os "Princípios de Acesso à IA" sublinham o compromisso da empresa com modelos de código aberto. Código aberto significa que o código-fonte está disponível para todos no domínio público para utilização, modificação e distribuição.

"Fundamentalmente, [os princípios] dizem que não estamos a construir isto apenas para nós. Estamos a torná-lo acessível a empresas de todo o mundo para que possam investir nas suas próprias invenções de IA", disse Smith à Euronews Next.

"Em segundo lugar, temos um conjunto de princípios. É muito importante que tratemos as pessoas de forma justa. Sim, que ao utilizarem esta tecnologia, compreendam como estamos a disponibilizar os blocos de construção para que a conheçam e a possam utilizar", acrescentou.

"Não vamos pegar nos dados que estão a desenvolver para si próprios e aceder a eles para competir com eles. Não vamos tentar exigir-lhes que cheguem aos consumidores ou aos seus clientes apenas através de uma loja de aplicações que nós controlamos exatamente".

Parceria Mistral AI e investimento europeu

O anúncio das suas diretrizes de governação da IA surge no momento em que a Big Tech fechou um acordo com a Mistral AI, revelou a empresa francesa na segunda-feira, assinalando a intenção da Microsoft de se ramificar no florescente mercado da IA, para além do seu atual envolvimento com a OpenAI.

A Microsoft já investiu fortemente na OpenAI, a criadora do chatbot de IA extremamente popular ChatGPT. No entanto, o seu investimento de 13 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros) está atualmente a ser analisado pelas entidades reguladoras da UE, do Reino Unido e dos EUA.

Amplamente citado como um rival crescente da OpenAI, o Mistral, com 10 meses de idade, alcançou o estatuto de unicórnio em dezembro, depois de ser avaliado em mais de 2 mil milhões de euros, ultrapassando em muito o limite de mil milhões de euros para ser considerado como tal.

A nova parceria plurianual fará com que a Microsoft dê à Mistral acesso à sua plataforma de nuvem Azure para ajudar a trazer o grande modelo de linguagem (LLM) desta, chamado Mistral Large.

Os LLM são programas de IA que reconhecem e geram texto, e são normalmente utilizados para alimentar a IA generativa, como os chatbots.

"O compromisso [da Mistral] de promover a comunidade de código aberto e alcançar um desempenho excecional alinha-se harmoniosamente com o compromisso da Microsoft de desenvolver soluções de IA confiáveis, escaláveis e responsáveis", escreveu Eric Boyd, vice-presidente corporativo da plataforma Azure AI da Microsoft, num post de blog.

A mudança está de acordo com o compromisso da Microsoft de abrir a sua infraestrutura de IA baseada em nuvem.

Na semana passada, além da sua parceria com a Mistral AI, a Microsoft comprometeu-se a investir milhares de milhões de euros ao longo de dois anos na sua infraestrutura de IA na Europa, incluindo 1,9 mil milhões de euros em Espanha e 3,2 mil milhões de euros na Alemanha.