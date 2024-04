Veja como os drones Shahed, recentemente utilizados pelo Irão no meio de tensões crescentes com Israel, estão a ser utilizados pela Rússia nas linhas da frente da Ucrânia.

O major Ilya Yevlash disse que não se lembra de um dia sem o som de supostos drones "kamikaze" iranianos a causar estragos no seu país.

Desde agosto de 2022, os soldados ucranianos que combatem a Rússia têm sido confrontados com os chamados drones Shahed: uma tecnologia que, quando lançada, "destrói tudo", de acordo com Yevlash, o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia.

"Se um Shahed atinge um edifício antigo onde há muitas pessoas, destrói-o completamente", disse Yevlash ao Euronews Next.

Os drones Shahed foram novamente utilizados quando o Irão lançou mais de 300 mísseis contra Israel, na semana passada, no que muitos viram como um ataque de retaliação por um presumível ataque israelita no início do mês, que destruiu parte da embaixada do Irão em Damasco, na Síria, e matou vários funcionários iranianos.

"O som dos drones Shahed, um instrumento de terror, é o mesmo nos céus do Médio Oriente e da Europa", escreveu o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy numa declaração no X (antigo Twitter) após o lançamento dos primeiros mísseis entre Israel e o Irão na semana passada.

"Este som deve servir de alerta para o mundo livre, demonstrando que só a nossa unidade e determinação podem salvar vidas e impedir a propagação do terror a nível mundial", acrescentou.

O que são drones Shahed?

Os drones Shahed são drones de ataque de longo alcance de utilização única ou veículos aéreos não tripulados (UAV), de acordo com John Hardie, diretor-adjunto do programa da Fundação para a Defesa das Democracias na Rússia.

Trata-se de um tipo de munição de espera com uma ogiva incorporada que permanecerá numa área até que um operador, muitas vezes no terreno, escolha um alvo para detonar.

Segundo os meios de comunicação ucranianos, que citam um relatório governamental, a Rússia está a utilizar na Ucrânia alguns tipos de drones Shahed, como o Shahed-136 e o 131, os primeiros modelos desenvolvidos pelo Irão.

Diz-se que os russos mudaram o nome do drone para Geran-2 para a sua utilização na Ucrânia, mas não se sabe ao certo quantos têm.

Um relatório não classificado dos serviços secretos americanos estudou os destroços de um drone iraniano encontrado na Ucrânia e de outro no Médio Oriente e concluiu que "parecem ser muito semelhantes".

O Shahed-136, o maior dos dois drones, tem uma carga útil relativamente pequena, de cerca de 40 kg.

Por isso, Hardie disse que o modelo não é particularmente sofisticado, mas ainda assim pode causar danos.

"É útil para efetuar ataques a baixo custo", disse. "Tem sido útil para a Rússia na destruição de infra-estruturas críticas e na defesa aérea".

De acordo com Hardie, "a baixo custo" significa que os russos estão provavelmente a pagar 50.000 dólares (47.000 euros) por unidade, enquanto um relatório do New York Times, citando especialistas, diz que podem custar apenas 20.000 dólares (18.000 euros).

Esgotar as defesas aéreas da Ucrânia

Hardie disse que a Ucrânia começou a ver drones Shahed na linha de frente já em agosto ou setembro de 2022. Esta cronologia é confirmada por vários meios de comunicação social da altura, que referem que o primeiro ataque ocorreu em Kiev, matando quatro pessoas.

Um relatório dos serviços secretos norte-americanos refere também que, em meados de 2022, "o Irão forneceu à Rússia veículos aéreos não tripulados (UAV) para sustentar a capacidade de Moscovo para atacar a Ucrânia, depois de ter esgotado seriamente as suas próprias reservas de munições guiadas de precisão nos primeiros meses da guerra".

Os russos estão a colocar os drones em grupos e a levá-los em diferentes direções, numa tentativa de "esgotar" o sistema de defesa aérea da Ucrânia, disse Yevlash, da Força Aérea Ucraniana.

"Podem utilizar este drone durante cinco dias e, no sexto dia, lançam outro tipo de drone", afirmou.

Yuriy Ihnat, antigo membro da Força Aérea Ucraniana, disse ao Kyiv Independent que os drones Shahed atacam normalmente ao longo dos leitos dos rios e das estradas, porque é mais difícil para os radares antiaéreos ucranianos detetarem o seu voo sobre a água. O som dos drones também é abafado pelo som dos carros a passar, continuou.

Com o passar do tempo, Yevlash disse que o país desenvolveu diferentes radares para rastrear como os drones estão a atravessar o seu espaço aéreo a qualquer momento. Depois, um "grupo de fogo móvel" utilizará lasers e stingers para abater os drones.

Yevlash afirmou que quase todos os drones utilizados pela Rússia são destruídos pelo exército ucraniano.

Como os drones viajam entre 200 e 300 km/h, Yevlash disse que é "muito mais fácil" rastreá-los do que outras armas.

Drones são o símbolo do aprofundamento das relações entre o Irão e a Rússia

O drone Shahed é a contribuição "mais significativa" do Irão para as forças armadas russas devido à quantidade de danos que é capaz de infligir, disse Hardie.

Embora os iranianos tenham negado o envio ou o fabrico de drones para a Rússia, os EUA e a UE impuseram sanções a entidades iranianas, afirmando que o país forneceu efetivamente drones à Rússia.

"Os Guardas Revolucionários do Irão têm fornecido à Rússia drones Shahed para atacar infra-estruturas civis na Ucrânia", afirmou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa declaração do ano passado.

Hardie afirmou que, de um modo geral, "as relações se aprofundaram desde a invasão em grande escala da Rússia", com a Rússia a recorrer ao Irão para obter também outra assistência militar.

Inicialmente, o Irão enviaria as peças dos drones para a Rússia, onde teriam de ser montados e depois colocados na linha da frente, continuou Hardie.

Há também informações de que os iranianos ajudaram a Rússia a desenvolver as suas próprias fábricas para os construir localmente. O Washington Post informou em agosto de 2023, com base em documentos vazados, que o objetivo é que a Rússia produza 6.000 drones dentro das fronteiras do país até 2025.

Eles serão capazes de fazer isso graças a um "acordo de armas de bilhões de dólares" com Teerão, continuou o relatório.