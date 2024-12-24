IA nos Jogos Olímpicos, táxis voadores, telemóveis dobráveis: esta é a tecnologia que marcou 2024

Da inteligência artificial (IA) nos Jogos Olímpicos a alguns dos primeiros voos de teste (e fracassos) de empresas de táxi aéreo, 2024 foi um ano memorável no domínio da tecnologia.

O Euronews Next teve lugar na primeira fila para acompanhar as inovações em todos estes domínios em alguns dos maiores eventos tecnológicos deste ano.

Apresentamos algumas das melhores novidades tecnológicas que vimos este ano.

Um grande ano para a tecnologia no desporto

Os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 apresentaram inovações tecnológicas como a IA dentro e fora do campo.

De um chatbot de IA que protegeu os atletas do cibercrime a uma repetição de 360 graus gerada por IA do desempenho de um atleta e uma plataforma assistida por IA para monitorizar o consumo de energia, os Jogos de Paris lançaram tecnologias inovadoras no mundo do desporto.

O Comité Olímpico Internacional (COI) lançou mesmo uma tecnologia para determinar os futuros atletas olímpicos: uma cabina que analisa os pontos fortes e fracos de um utilizador para ver o seu desempenho em 12 desportos, como o futebol, a corrida e o ténis de mesa.

Também foram utilizadas novas tecnologias nos bastidores dos Jogos, incluindo o programa controverso do Cityvision, um programa de software de IA que deteta objetos abandonados e movimentos de multidões a partir de imagens de vigilância.

Brian Gumbel, presidente da empresa de monitorização de eventos de IA Dataminr, escreveu num artigo de opinião para a Forbes que os avanços tecnológicos feitos na deteção de ameaças e no desporto durante os Jogos de Paris "servirão de modelo para futuros eventos globais", como os próximos Jogos Olímpicos de inverno de 2026 em Milão e Cortina d'Ampezzo e os Jogos Olímpicos de verão de 2028 em Los Angeles.

A inteligência artificial traz inovações para os automóveis

Fora dos Jogos Olímpicos, a IA foi integrada em todos os tipos de tecnologia de consumo este ano.

O Euronews Next esteve presente no Consumer Electronics Show (CES), em janeiro, quando a Volkswagen anunciou que dois dos seus automóveis, o sedan elétrico ID.7 e o Golf GTI, iriam utilizar o ChatGPT como parte do seu assistente de voz a bordo.

No modelo da Volkswagen, os condutores podem pedir ao carro para ligar o ar condicionado, perguntar-lhe como entreter crianças barulhentas no banco de trás ou encontrar o melhor sítio para comer frango com manteiga depois de um dia de trabalho.

Outras empresas, como as alemãs Audi e Mercedes-Benz, a francesa Peugeot e a checa Skoda, também adicionaram o assistente de voz ChatGPT aos seus automóveis.

Ao longo do ano, vimos formas mais inovadoras de incorporar a IA na experiência de condução.

Os fabricantes chineses tomaram conta do Salão Automóvel de Paris com algumas das primeiras utilizações da IA ao volante. O mais excitante para os entusiastas de automóveis foi o P7+ da XPeng, que descrevem como o primeiro veículo do mundo "definido por IA" que aprende com as preferências dos condutores na estrada e toma decisões autónomas para se tornar um "mordomo móvel".

Outro modelo foi o Leapmotor B10 da Stellantis, um SUV crossover que utiliza software interno que terá "assistência avançada ao condutor", um cockpit digital e uma condução inteligente.

O voo e a queda dos táxis aéreos

2024 era suposto ser o ano do táxi aéreo, mas os modelos vistos pela nossa equipa do Euronews Next acabaram por não levantar voo como prometido.

Uma empresa, a alemã Volocopter, disse na Vivatech, em Paris, que começou a testar o seu táxi aéreo elétrico antes dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Se tudo corresse como planeado, a Volocopter teria lançado o seu avião elétrico de dois lugares, o VoloCity, para transportar passageiros durante os Jogos.

Em vez disso, a empresa falhou ao pedir um empréstimo de 100 milhões de euros ao governo alemão para fazer arrancar definitivamente os seus táxis, o que poderá significar que o fabrico poderá passar para a China, segundo a BBC.

Entretanto, outras empresas de táxis aéreos apresentaram a sua tecnologia em diferentes feiras, como o veículo a bateria para quatro passageiros da Hyundai no CES ou o táxi aéreo da Joby, que foi exibido pela primeira vez no Farnborough Air Show, em Londres.

A embarcação de Joby é a que está mais perto de descolar na Europa, agora com a queda da Volocopter, porque o Reino Unido concedeu à empresa a sua licença no início deste ano e deverá iniciar as operações comerciais algures em 2025.

Outro robotáxi que fez furor este ano foi o Cybercab da Tesla, apresentado num evento na Califórnia em outubro. O modelo não tem volantes nem pedais e, em vez disso, depende de câmaras e de IA para a navegação.

O táxi deverá custar menos de 30.000 dólares (27.000 euros) quando chegar ao mercado em 2026.

Smartphones e óculos inteligentes

2024 foi também o ano em que os consumidores viram algumas abordagens inovadoras aos smartphones e óculos inteligentes do futuro.

A Meta fez furor na sua conferência anual- Connect, deste ano, com o lançamento dos óculos de realidade aumentada Orion, que podem projetar representações digitais de pessoas e comunicações no mundo real.

Os óculos permitem que os utilizadores enviem um sinal do seu cérebro para o dispositivo utilizando a chamada "interface neural baseada no pulso" que traduz os sinais nervosos em comandos digitais.

O gigante das redes sociais também actualizou os seus óculos de sol Ray-Ban com mais funcionalidades de IA, como lembretes e tradução em direto.

Mas nem tudo foi fácil para os óculos da Meta. A empresa enfrentou algumas reações negativas depois de dois estudantes de Harvard terem descoberto uma forma de manipular os seus óculos Ray-Ban para fazer o reconhecimento facial em locais públicos.

A nossa equipa viu novos "smartphones dobráveis" no Mobile World Congress em Barcelona.

Os telemóveis da Motorola e da Lenovo podem dobrar-se à volta do pulso ou ficar sem apoio para que os utilizadores possam "manter-se ligados enquanto estão em movimento", diz um comunicado de imprensa da empresa.

Os ecrãs dos telefones do futuro também são mais resistentes, como os ecrãs OLED dobráveis da Samsung nos seus telefones na CES.

Estes ecrãs podem resistir a tudo, desde temperaturas extremas de -20 a 60 graus Celsius, a bolas de basquetebol que saltam sobre os seus painéis e podem suportar "normas militares", afirmou a Samsung.

A Euronews Next também viu o Skyphone, um telefone por satélite resistente que pode sobreviver debaixo de um metro de água durante 10 minutos. É também um telemóvel que permite manter a ligação no mar, no deserto ou nas montanhas, porque não depende de redes terrestres para obter sinal.