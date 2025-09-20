Consulta da UE sobre regras digitais: é altura de pensar fora da caixa

PUBLICIDADE

A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de provas sobre o chamado Omnibus Digital, que faz parte do Pacote Digital de Simplificação. Posteriormente, será complementado pelo "Digital Fitness Check", que visa "stress-test" a coerência e o impacto cumulativo do acervo digital da UE que rege as actividades das empresas.

A consulta, aberta a todos os europeus para partilharem os seus pontos de vista, decorrerá até 14 de outubro de 2025. Baseia-se em três convites anteriores: a Estratégia para a União de Dados, a revisão da Lei da Cibersegurança e a Estratégia Aplicar a IA, que, em conjunto, já receberam 718 respostas originais.

Este Omnibus visa dar resposta aos desafios existentes e procurar simplificar:

a) o acervo de dados (Lei da Governação de Dados, Regulamento Livre Fluxo de Dados Não Pessoais, Diretiva Dados Abertos);

b) as regras relativas aos cookies ao abrigo da Diretiva Privacidade Eletrónica;

c) as obrigações de comunicação de incidentes de cibersegurança;

d) a aplicação da regra da Lei da IA;

e) e outros aspetos relacionados com o quadro da ID Digital Europeia.

Draghi apelou a uma reforma mais alargada do RGPD: será que a vamos ter?

O objetivo geral deste convite à apresentação de provas é reduzir os custos administrativos de conformidade das empresas sem "comprometer os objetivos das regras subjacentes". Ter o bolo e comê-lo também é difícil - e embora ninguém deseje a tarefa de liderar a reforma do RGPD nem mesmo ao seu pior inimigo, é uma tarefa que tem de ser feita.

No documento explicativo, a Comissão promete cautelosamente "continuar a explorar a potencial necessidade de medidas de simplificação no domínio da regulamentação de dados, para aumentar a disponibilidade e a partilha de dados".

Esta promessa deveria ser mais ousada. Há poucos dias, Mario Draghi apelou a uma reforma mais alargada do RGPD - o elefante na sala foi identificado e chegou a altura de o enfrentar.

Limitar o âmbito de aplicação do Omnibus apenas à lei sobre a governação dos dados, à diretiva relativa aos dados abertos e aos dados não pessoais não resolverá o verdadeiro problema: a definição demasiado ampla de dados pessoais do RGPD, a regulamentação excessiva dos Estados-Membros e a sua relutância em partilhar dados com as empresas europeias em fase de arranque e em expansão, muitas vezes sob o pretexto da conformidade com o RGPD.

Para além disso, existe um receio persistente de que uma maior abertura possa levar a que os dados "acabem nas mãos dos americanos". Estes problemas são solucionáveis - e já é altura de os resolver.

Há quem argumente que "não é assim que a UE funciona" - que o assunto pertence a outro grupo de trabalho, que é a Presidência dinamarquesa que está a tratar do assunto, ou que a reforma do RGPD não pode ser incluída neste convite à apresentação de comentários devido a restrições legais.

É compreensível, mas é precisamente para isso que servem as consultas interserviços e o espírito de simplificação e melhor governação.

**Este artigo foi publicado pela primeira vez no EU Tech Loop e aqui reproduzido no âmbito de uma parceria com a Euronews.**