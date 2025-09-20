Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Consulta da UE sobre regras digitais: é altura de pensar fora da caixa

Consulta da UE sobre regras digitais: é altura de pensar fora da caixa
Consulta da UE sobre regras digitais: é altura de pensar fora da caixa Direitos de autor  Canva
Direitos de autor Canva
De Fred Roeder, EU Tech Lop with Euronews
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

A consulta do Omnibus Digital da UE está aberta até 14 de outubro de 2025, com o objetivo de simplificar a conformidade com dados, IA e cibersegurança. Mas sem abordar a reforma do GDPR, o elefante na sala permanece.

PUBLICIDADE

A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de provas sobre o chamado Omnibus Digital, que faz parte do Pacote Digital de Simplificação. Posteriormente, será complementado pelo "Digital Fitness Check", que visa "stress-test" a coerência e o impacto cumulativo do acervo digital da UE que rege as actividades das empresas.

A consulta, aberta a todos os europeus para partilharem os seus pontos de vista, decorrerá até 14 de outubro de 2025. Baseia-se em três convites anteriores: a Estratégia para a União de Dados, a revisão da Lei da Cibersegurança e a Estratégia Aplicar a IA, que, em conjunto, já receberam 718 respostas originais.

Este Omnibus visa dar resposta aos desafios existentes e procurar simplificar:

a) o acervo de dados (Lei da Governação de Dados, Regulamento Livre Fluxo de Dados Não Pessoais, Diretiva Dados Abertos);

b) as regras relativas aos cookies ao abrigo da Diretiva Privacidade Eletrónica;

c) as obrigações de comunicação de incidentes de cibersegurança;

d) a aplicação da regra da Lei da IA;

e) e outros aspetos relacionados com o quadro da ID Digital Europeia.

Draghi apelou a uma reforma mais alargada do RGPD: será que a vamos ter?

O objetivo geral deste convite à apresentação de provas é reduzir os custos administrativos de conformidade das empresas sem "comprometer os objetivos das regras subjacentes". Ter o bolo e comê-lo também é difícil - e embora ninguém deseje a tarefa de liderar a reforma do RGPD nem mesmo ao seu pior inimigo, é uma tarefa que tem de ser feita.

No documento explicativo, a Comissão promete cautelosamente "continuar a explorar a potencial necessidade de medidas de simplificação no domínio da regulamentação de dados, para aumentar a disponibilidade e a partilha de dados".

Esta promessa deveria ser mais ousada. Há poucos dias, Mario Draghi apelou a uma reforma mais alargada do RGPD - o elefante na sala foi identificado e chegou a altura de o enfrentar.

Limitar o âmbito de aplicação do Omnibus apenas à lei sobre a governação dos dados, à diretiva relativa aos dados abertos e aos dados não pessoais não resolverá o verdadeiro problema: a definição demasiado ampla de dados pessoais do RGPD, a regulamentação excessiva dos Estados-Membros e a sua relutância em partilhar dados com as empresas europeias em fase de arranque e em expansão, muitas vezes sob o pretexto da conformidade com o RGPD.

Para além disso, existe um receio persistente de que uma maior abertura possa levar a que os dados "acabem nas mãos dos americanos". Estes problemas são solucionáveis - e já é altura de os resolver.

Há quem argumente que "não é assim que a UE funciona" - que o assunto pertence a outro grupo de trabalho, que é a Presidência dinamarquesa que está a tratar do assunto, ou que a reforma do RGPD não pode ser incluída neste convite à apresentação de comentários devido a restrições legais.

É compreensível, mas é precisamente para isso que servem as consultas interserviços e o espírito de simplificação e melhor governação.

**Este artigo foi publicado pela primeira vez no EU Tech Loop e aqui reproduzido no âmbito de uma parceria com a Euronews.**

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Bruxelas, meu amor? A influencia do lobby na União Europeia

Bruxelas, meu amor? Reino Unido pode voltar à União Europeia?

Bruxelas, meu amor? Tensão na Sala Oval causa tempestade na União Europeia