Perigo para as viagens aéreas? Detritos espaciais na órbita terrestre

Cada vez mais lançamentos de foguetões e satélites (por exemplo, megaconstelações) estão a aumentar a quantidade de detritos espaciais potenciais - e, por conseguinte, estatisticamente também o risco. Os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10-12 km, ou seja, muito abaixo das órbitas. O problema não é, portanto, o lixo orbital em si, mas apenas os objetos que reentram na atmosfera terrestre.

A probabilidade anual de queda de detritos espaciais em espaços aéreos muito frequentados é de 26%. Este é o resultado do último estudo efetuado por investigadores da Universidade da Colúmbia Britânica (Canadá).

Os investigadores acrescentaram um número ainda mais impressionante: a probabilidade de uma área tranquila do espaço aéreo internacional ser atingida por detritos todos os anos é de 75%.

O que está a aviação a fazer para manter a segurança elevada?

Estão a ser tomadas medidas para reduzir o risco a vários níveis: as agências espaciais e os sistemas de vigilância militar seguem dezenas de milhares de objetos em órbita e calculam previsões de reentrada continuamente atualizadas. Se um objeto de grandes dimensões entrar na atmosfera de forma descontrolada, as autoridades podem fechar o espaço aéreo ou ajustar as rotas de voo como precaução - à semelhança do que acontece com erupções vulcânicas ou lançamentos de foguetões.

Além disso, os satélites modernos são concebidos para se despenharem de forma controlada no final da sua vida útil ou para se queimarem o mais completamente possível. Os operadores são cada vez mais obrigados a apresentar planos de eliminação vinculativos.

Além disso, existem orientações internacionais para evitar os detritos espaciais, como a "regra dos 25 anos" para a remoção de satélites fora de uso da órbita, embora a regulamentação esteja atualmente a ser reforçada, tendo em conta o número crescente de lançamentos.

Agências como o Gabinete do Programa de Detritos Orbitais da NASA, o Gabinete de Detritos Espaciais da ESA e outros parceiros internacionais monitorizam continuamente os objetos em órbita. Através da modelação das suas órbitas e da previsão de reentradas, estas organizações podem estimar quando e onde os detritos poderão entrar na atmosfera terrestre. Em 2022, por exemplo, partes do espaço aéreo espanhol e francês foram encerradas devido à previsão de trajetórias de detritos.

Necessidade de melhorar o projeto de reentrada

Através de uma combinação de monitorização, coordenação, melhorias na conceção e regulamentação, os investigadores e as autoridades da aviação pretendem manter o espaço aéreo seguro, mesmo quando o número de satélites e detritos em órbita continua a aumentar.

De facto, muitos dos atuais foguetões e satélites não dispõem de mecanismos de "desorbitação" controlados, o que torna as suas reentradas imprevisíveis. Os investigadores sublinham que os foguetões e os satélites devem ser concebidos para reentrar numa zona controlada e segura - por exemplo, sobre um oceano remoto. Isto reduziria os encerramentos de emergência do espaço aéreo e minimizaria o risco.

Related Detritos espaciais podem atrasar voos com órbita terrestre saturada de satélites

A pressão sobre os políticos e as organizações internacionais para que apliquem normas mais rigorosas para evitar os detritos espaciais está a aumentar. Isto inclui a obrigação de reentradas controladas, regulamentos mais rigorosos para a eliminação de satélites antigos e uma melhor coordenação entre as autoridades espaciais e da aviação. Os peritos sublinham que são necessárias regras globais, uma vez que é improvável que os operadores individuais reformulem os seus foguetões sem regulamentos vinculativos.

Por conseguinte, as medidas individuais e nacionais não são suficientes, sendo necessárias normas e obrigações internacionais para resolver o problema a nível mundial.

No entanto, os investigadores sublinham também que a probabilidade real de um avião ser atingido é extremamente baixa - cerca de 1 em 430 000 por ano. As autoridades afirmam que, embora o risco seja real, é raro.

Chuva de alumínio? O progresso tem o seu preço

No entanto, os materiais utilizados nos satélites também representam um risco.

Há cerca de quatro anos, o astrónomo Aaron Boley alertou que os satélites descartados da megaconstelação "Starlink", que são colocados principalmente na órbita baixa da Terra, podem introduzir mais alumínio na atmosfera superior da Terra do que os meteoróides.

"Poderão tornar-se a fonte dominante de óxido de alumínio a grandes altitudes", afirma Aaron Boley. Todos os dias caem na atmosfera terrestre cerca de 60 toneladas de material proveniente de meteoróides", explicou Boley à revista Space.com.

De acordo com Boley, a diferença é significativa: os meteoróides são constituídos principalmente por pedra, que é composta por oxigénio, magnésio e silício. Os satélites, por outro lado, são constituídos principalmente por alumínio.

Quando um satélite reentra na atmosfera terrestre, o alumínio queima e forma-se óxido de alumínio (alumina). "E é aqui que se torna problemático: a alumina reflete a luz de certos comprimentos de onda e, se se acumular em quantidade suficiente na atmosfera, pode causar dispersão e possivelmente alterar o albedo da Terra", continua Boley. O albedo refere-se à refletividade de uma superfície que não emite luz.

De facto, a ideia de alterar deliberadamente o albedo da Terra utilizando produtos químicos na atmosfera superior, a fim de abrandar o aquecimento global, já foi discutida no passado - estes conceitos são abrangidos pelo termo "geoengenharia".

No entanto, existem reservas consideráveis, uma vez que os possíveis efeitos secundários quase não foram estudados.

"Agora parece que estamos a fazer esta experiência sem supervisão ou regulamentação", diz Boley. "Não sabemos quais são os limiares e como irá afetar a atmosfera superior".

Impactos de meteoritos versus detritos espaciais: o risco

Então, o que é que os passageiros fazem para se poderem sentar num avião com a consciência tranquila? Basicamente, podem continuar a confiar nas precauções de segurança tomadas pelas companhias aéreas e pelas autoridades aeronáuticas. Os meios de comunicação social também fornecem informações sobre detritos invulgares ou riscos previstos, como fases de foguetões particularmente grandes.

De resto, o número diário de meteoróides de vários tamanhos que entram na atmosfera terrestre é enorme. No entanto, a maioria arde completamente e não chega a atingir a superfície da Terra.

No entanto, os objetos de tamanho médio, entre 1 e 50 metros, como o meteorito de Chelyabinsk de 2013, podem causar danos consideráveis. Estatisticamente, esses impactos ocorrem aproximadamente a cada 50 a 100 anos. Os grandes meteoróides com mais de 100 metros de diâmetro, que poderiam desencadear catástrofes globais, são extremamente raros e só ocorrem a cada 100 mil anos, aproximadamente.

As estimativas do risco de danos para os seres humanos provocados por meteoróides de tamanho médio (1-50 metros), como o de Chelyabinsk, são de cerca de 0,001% por ano. Em comparação, o risco de um avião ser atingido por detritos espaciais é de cerca de 0,00023% por ano (1 em 430.000).

Segundo os estatísticos, a probabilidade de a Terra ser atingida por um meteorito é, portanto, cerca de 4 a 5 vezes superior à probabilidade de um avião ser atingido por detritos espaciais.