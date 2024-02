Viver perto de bares e locais de fast-food pode ser mau para a saúde do coração, diz estudo

De acordo com um novo estudo, os participantes perto da maior densidade de locais de venda de alimentos prontos a comer têm um risco 16% maior de sofrer de insuficiência cardíaca.

Viver perto de pubs, bares e restaurantes de fast-food pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca, segundo um novo estudo.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte a nível mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), e a nova investigação publicada na revista Circulation: Heart Failure sugere que o local onde se vive pode fazer a diferença.

Os investigadores analisaram os dados de meio milhão de adultos do UK Biobank com idades compreendidas entre os 37 e os 73 anos.

"A maior parte da investigação anterior sobre a relação entre a nutrição e a saúde humana centrou-se na qualidade dos alimentos, negligenciando o impacto do ambiente alimentar", afirmou em comunicado Lu Qi, autor sénior do estudo e professor de epidemiologia na Universidade de Tulane, nos EUA .

"O nosso estudo realça a importância de ter em conta o ambiente alimentar na investigação nutricional", afirmou, acrescentando que este tipo de restaurantes serve frequentemente alimentos pouco saudáveis.

Risco de insuficiência cardíaca 16% maior quando rodeado por locais de fast-food

Os investigadores avaliaram a exposição das pessoas a pubs, bares e restaurantes de fast-food em função da proximidade (viver num raio de um quilómetro) e da densidade (o número total de estabelecimentos de comida pronta a comer num raio de um quilómetro).

As pessoas que viviam a menos de 500 metros de distância de bares e pubs tinham um risco 13% maior de sofrer de insuficiência cardíaca, em comparação com as pessoas que viviam a mais de dois quilómetros. No caso dos restaurantes de fast-food, o risco era de 10%.

Em geral, os participantes que viviam em zonas com a maior densidade de estabelecimentos de comida pronta a comer, principalmente pubs, bares e locais de fast-food, tinham um risco 16% maior de sofrer de insuficiência cardíaca em comparação com os que não tinham estes restaurantes nas proximidades.

A insuficiência cardíaca ocorre quando o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue de forma eficaz, levando a uma reserva de sangue e a uma potencial acumulação de fluidos nos pulmões, resultando em falta de ar, de acordo com a Mayo Clinic.

"Estudos anteriores sugeriram que a exposição a ambientes de comida pronta a consumir está associada ao risco de outras doenças, como a diabetes tipo 2 e a obesidade, que também podem aumentar o risco de insuficiência cardíaca", afirmou Qi.

Estatuto socioeconómico também pode ser um fator

A proximidade de locais de fast-food e bares não são os únicos fatores de risco. O risco de insuficiência cardíaca foi maior entre os participantes sem um diploma universitário e entre os adultos de zonas urbanas sem acesso a centros de fitness.

O estudo parece corroborar investigações anteriores efetuadas nos Países Baixos e na Suécia.

"A insegurança alimentar está frequentemente associada a uma composição de baixo estatuto socioeconómico e a ambientes alimentares prontos a comer", refere o estudo, e a insegurança alimentar é um "determinante social notável" no que diz respeito aos riscos de insuficiência cardíaca.

Os investigadores também insistiram na importância de realizar estudos mais alargados, uma vez que a sua demografia é constituída por mais de 94% de europeus brancos.