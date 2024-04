Nos termos da lei atual, as mulheres polacas só podem ter acesso a um aborto se a sua vida estiver em risco ou se a gravidez tiver sido resultado de um crime.

Quatro propostas legislativas sobre o aborto vão ser analisadas pelos deputados polacos na quinta-feira, quatro meses após a destituição do governo de direita do país.

Os ativistas dos direitos das mulheres receiam que os três projetos de lei que visam legalizar ou despenalizar o aborto sejam rejeitados por uma aliança governamental minoritária de direita.

Uma das propostas é da coligação do primeiro-ministro Donald Tusk e legalizaria o aborto até à 12ª semana de gravidez.

Um quarto projeto de lei de um partido político conservador faria regressar o país à lei restritiva do aborto de 1993.

Uma decisão judicial de 2020 reduziu ainda mais o acesso ao aborto, determinando que as mulheres já não podiam interromper gravidezes devido a defeitos fetais.

Os deputados vão votar na sexta-feira se enviam as novas propostas legislativas a uma comissão especial.

"Estamos a lutar para que os projectos de lei sobre a legalização e a despenalização do aborto sejam apresentados em comissão. Este foi o mínimo que merecíamos com os protestos e com a vitória nas eleições" Marta Lempart Cofundadora, Women’s Strike

"Era suposto assistirmos ao debate [com outras organizações de defesa dos direitos das mulheres], mas fomos proibidas de assistir ao debate a partir da galeria do parlamento, apesar de estarmos oficialmente registadas", disse Marta Lempart, co-fundadora do movimento polaco Women's Strike, à Euronews Health.

A Greve das Mulheres organizou protestos em massa contra o governo em toda a Polónia em resposta às novas restrições às leis do aborto.

Os ativistas dos direitos das mulheres receiam que a proibição possa ser a única proposta a ser submetida a uma comissão, tendo em conta o calendário dos debates e a posição do presidente do parlamento, Szymon Hołownia, que pertence a um grupo político minoritário e conservador chamado Terceira Via.

"Passar por cima da confusão no parlamento

Vários grupos de ativistas apresentaram uma fatura ao governo no momento em que o debate de quinta-feira estava previsto, afirmando que as organizações de base gastaram mais de 11,5 milhões de euros para ajudar a proporcionar o acesso ao aborto aos residentes polacos.

Os ativistas afirmaram que milhares de mulheres polacas utilizaram esta rede para aceder a pílulas abortivas.

De acordo com a lei atual, uma mulher só pode abortar se a sua vida estiver em risco ou se a gravidez for resultado de violação ou incesto.

No entanto, já houve casos de mulheres que morreram enquanto os médicos esperavam para efetuar um aborto.

Não se sabe o que acontecerá com as propostas legislativas, uma vez que o Presidente conservador Andrej Duda também tem poder de veto.

De acordo com a Associated Press, havia muitos observadores no exterior do parlamento, com os ativistas anti-aborto a tocarem gravações que se assemelhavam a sinos de igreja.

Lempart diz que os ativistas não vão esperar e vão levar a sua luta até à UE.

"Vamos recolher um milhão de assinaturas no âmbito da iniciativa cívica europeia My Voice My Choice, registada em sete países, para que o aborto seja acessível em toda a Europa. Por isso, vamos passar por cima de toda a confusão que está a acontecer no parlamento polaco.

"Vamos tornar o aborto acessível em toda a Europa, acima das suas cabeças e sem a sua ajuda".