Dos vulcões aos mercados: As razões para visitar o Azerbaijão

Sentado na encruzilhada da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, encontra-se o Azerbaijão, uma colcha de retalhos de culturas, tradições e influências. Faz fronteira com o Mar Cáspio a leste e tem como vizinhos o Irão, a Turquia, a Geórgia e a Rússia, que ajudaram a transformar o Azerbaijão no país único que é hoje em dia.

Outrora parte da União Soviética, o Azerbaijão declarou independência em 1991. É um dos únicos países seculares da região, com prósperas comunidades muçulmanas, cristãs e judaicas.

Este manto de culturas e religiões diferentes criam um país diversificado. Ao lado de marcos antigos, encontra-se, também, arquitetura neoclássica, barroca e islâmica, além de um edifício premiado da falecida arquiteta Zaha Hadid.

O país é também rico em maravilhas naturais, com montanhas e vulcões de lama. Mas a herança cultural abundante do Azerbaijão não é a única coisa que torna este país do Cáucaso um destino desejável.

O turismo floresceu desde a introdução do visto eletrónico em 2017, e tem uma grande variedade de lugares para passar a noite, desde albergues a hotéis sofisticados.

Se quiser visitar o Azerbaijão na primavera, não deixe de assistir ao Festival de Ano Novo de Novruz para experimentar a cultura tradicional do Azerbaijão, se preferir o inverno, explore os resorts nas montanhas de Shahdag e Tufandag, entre dezembro e março, para a melhor neve sazonal.

Há muitos eventos internacionais no Azerbaijão, desde o Grande Prémio de Fórmula 1 da capital até o Festival Internacional de Música de Gabala.

O que posso fazer em Baku?

Icherisheher: A Cidade Velha de Baku Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

A cidade costeira de Baku é uma mistura peculiar do antigo e do novo. As famosas torres de chamas representam a importância do fogo na cultura do Azerbaijão - o nome Azerbaijão significa "protetor do fogo"-.

A cidade velha - conhecida localmente como Icherisheher - é Património Mundial da UNESCO. É cercado por muralhas defensivas do século XII e contém o Museu de Livros em Miniatura, que abriga o menor tomo do mundo, o qual mede apenas 2 x 2 mm.

Para melhorar a experiência, não deixe de visitar o Museu de Arte Moderna, onde pode explorar o trabalho de artistas locais do Azerbaijão desde o século II.

Se quiser chegar ao coração da capital, é obrigatório visitar os mercados. O Mercado Yashil é o maior da cidade. Cheio de especiarias, sumos e frutas exóticas, Yashil é o lugar perfeito para provar deliciosos petiscos. Se quiser evitar as multidões, chegue cedo e mergulhe nos aromas perfumados e nas exibições coloridas.

O Mercado de Teze, o Teze Bazaar também é uma ótima opção para o caviar Beluga, com mel local e ervas. Os mercados também são um bom lugar para experimentar alguns pratos clássicos do Azerbaijão, incluindo plov, um prato de arroz aromatizado com açafrão e ervas aromáticas, e piti, um ensopado de cordeiro tradicional com legumes.

Plov de abóbora Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Ilqar Azimov

Caminhadas no Azerbaijão

Uma das melhores maneiras de explorar o Azerbaijão é através das estradas e dos trilhos. Se não sabe por onde começar, o Conselho de Turismo do Azerbaijão criou quatro rotas) por todo o país, que o levarão a alguns dos lugares mais pitorescos.

No norte, não deixe de visitar Khinalig, a vila mais alta e remota do país. Datada da Idade do Bronze, há cerca de 4.000 anos atrás, é o lar do povo Khinalig, o qual vive um estilo de vida nómada tradicional. Com vistas deslumbrantes e vales verdejantes, é o lugar perfeito para ser visitado nos meses quentes de verão.

Para um gostinho do sul, pare na vila Sim, no coração das montanhas Talysh. A vila está cheia de rochas cobertas de musgo e árvores com mais de mil anos, dando-lhe uma atmosfera mágica.

Caminhada pela floresta até à cascata nas Montanhas Talysh Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

Rodeado por pomares de tangerina, pode contemplar o distante mar Cáspio enquanto saboreia um pouco de chá local, geleia e mel. Os guias turísticos da vila irão acompanhá-lo até às cascatas vizinhas dos Sims, percursos de água que caem de rochas cobertas de musgo.

Os Parques Nacionais

Para aproveitar ao máximo a sua estadia, não deixe de visitar alguns dos parques nacionais espalhados pelo país. O Shirvan National Park tem 55 hectares e é um ponto de encontro para observação de pássaros. Existem 34 espécies de aves e, durante os meses de inverno, podem ser vistos bandos majestosos de flamingos.

É também um excelente local para visitar alguns dos impressionantes vulcões de lama do Azerbaijão. O parque tem três no total, que lançam lama líquida e óleo, um verdadeiro deleite para os amantes da natureza.

Observação de pássaros no Parque Nacional de Shirvan Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Rustam M

Se gosta de peixe, não deixe de visitar o Zagatala Trout Fish Farm. Situado no noroeste do país, este local único de agroturismo é cercado por uma floresta exuberante. Faça um tour pela quinta para descobrir como as trutas são criadas e experimente os produtos frescos no restaurante Zagatala Forel. Ou, se estiver com sorte, pode até fazer o seu próprio jantar.