O site Tripadvisor acaba de divulgar sua lista das melhores praias do mundo.

O site analisou a qualidade e a quantidade de avaliações deixadas pelos banhistas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado.

A Baía do Sancho, na ilha de Fernando de Noronha, no litoral do Brasil, foi nomeada pela sexta vez a melhor praia do mundo. A "tranquila e intocada" Eagle Beach, em Aruba, ficou em segundo lugar. Praias na Austrália e no Havai também ficaram entre as 10 melhores.

Onde estão as melhores praias da Europa?

7. Praia de Nissi - Ayia Napa, Chipre

O resort de Nissi Beach é cercado por jardins tropicais. Leva o nome de uma pequena ilhota que se pode atravessar quando as marés são baixas.

O destino é popular entre as pessoas que gostam de festas durante o verão, pois recebe DJs. Ele também tem uma variedade de equipamentos de cafés e bares para além de casas de banho muito limpas.

A ilhota abriga a praia, trazendo bom tempo e condições calmas. Em Nissi Beach podem alugar-se equipamentos para esqui aquático e windsurf.

6. Praia de Falassarna - Creta, Grécia

Falassarna é uma praia de areia de um quilómetro de comprimento com água clara e "espreguiçadeiras intermináveis" - como descreve um turista. O seu comprimento também garante que muitas vezes não está muito lotada.

Localizada 59 quilómetros a oeste da cidade de Chania, a baía em que se encontra é o lar de algumas das praias mais famosas de Creta.

A área ao redor de Falassarna é uma reserva natural protegida e se ficar o dia todo, poderá ter a chance de ver um dos pores-do-sol mais bonitos de Creta.

5. Praia do Muro - Maiorca, Espanha

Estendendo-se do sul do Porto de Alcudia até Can Picafort, a Praia do Muro é um resort de férias. Tem uma variedade de atividades disponíveis, desde passeios de barco até aluguer de equipamentos de desportos aquáticos.

Há também uma variedade de restaurantes e bares para escolher e acesso regular via autocarro para outras partes da ilha de Maiorca. É uma das praias mais populares da região.

O Parque Natural S'Albufereta também dá para a Praia do Muro, o que significa que também se pode fazer observação de pássaros, caminhadas ou ciclismo.

4. Praia de La Concha - San Sebastian - Donostia, Espanha

Esta praia de 1.350 metros de comprimento e 40 metros de largura em forma de lua crescente é uma das mais icónicas de San Sebastian. Protegida do vento pelas montanhas circundantes, é perfeito para desportos aquáticos como surf, windsurf e voleibol.

Também é altamente recomendado para famílias com crianças pequenas, pois tem uma área com guarda-sóis e espreguiçadeiras.

Praia da Concha em San Sebastian, no norte de Espanha AP Photo/Alvaro Barrientos

Os elegantes resorts à beira-mar tornaram La Concha popular desde o século XIX e é frequentemente listada como uma das melhores praias urbanas da Europa. A sua localização no meio da cidade significa que também tem salva-vidas, banheiros, vestiários, chuveiros, restaurantes e bares.

3. Praia do Coelho - Lampedusa, Itália

Na costa sul da ilha de Lampedusa, na Sicília, esta praia recebe regularmente prémios por ser uma das mais belas do mundo. No ano passado, foi classificado como a melhor da Europa.

Tem águas azuis rasas e claras e areias douradas macias que a tornam perfeita para um dia de praia.

Praia do Coelho, em Lampedusa, Sicília, uma das mais apreciadas da Europa Alberto PIZZOLI / AFP

Como muitas outras na lista, é bastante isolada também. Não há muitas instalações, como restaurantes ou lojas, e será preciso levar mantimentos para um dia na praia.

Mas Lampedusa tem seu próprio aeroporto, conectado à maioria dos principais hubs da Itália. A Praia do Coelho fica a menos de meia hora de distância do aeroporto, em autocarro.

2. Praia da Falésia - Olhos de Água, Algarve, Portugal

Com mais de oito quilómetros de extensão, esta praia no Algarve tem areias douradas e falésias laranja distintas. Apesar de estar num destino turístico popular, a Praia da Falésia não tem grandes empreendimentos turísticos pairando sobre as suas águas azuis graças a uma reserva natural localizada atrás dela.

É provável que esteja ocupada junto dos três principais pontos de acesso, mas há enseadas desertas a uma curta distância a pé.

A Praia da Falésia também ficou em 6º lugar no ranking geral das melhores praias do mundo. Um crítico disse que os seus "lindos penhascos de areia vermelha transportam ao oceano verde-azulado e a uma praia de areia branca que parece estender-se para sempre".

1. Praia de Reynisfjara - Vik, Islândia

O quarto lugar no ranking geral e a melhor praia da Europa foi para as areias negras de Reynisfjara. O destino foi usado como local de filmagens do Game of Thrones com imponentes formações rochosas sobre a água.

Não é exatamente uma praia para remar, com ondas de até 40 metros e temperaturas geladas. Reynisfjara, na Islândia, é bem melhor admirada de cima, a partir dos penhascos.

Um visitante disse que é uma "praia como nenhuma outra", acrescentando que "este lugar faz esquecer o tempo".