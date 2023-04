De Euronews

A Europa é neste momento uma colmeia de greves, com muitos empregados descontentes com o facto de a inflação altíssima não ter sido igualada por salários mais altos.

As greves estão planeadas por toda a Europa, mostrando que será melhor verificar antes de viajar.

Felizmente, reunimos todas as informações sobre as greves.

Continue a ler para saber onde e quando estão a decorrer greves.

Se o seu voo ou comboio for cancelado ou atrasado, terá direito a um novo bilhete ou a uma indemnização. Leia o nosso guia o nosso guia para mais detalhes.

Espanha: Greves em 17 aeroportos espanhóis

Alguns dos aeroportos mais movimentados de Espanha enfrentam greves de trabalhadores sindicalizados nos serviços de terra e na empresa de manuseamento de carga Swissport entre agora e a Páscoa.

De 27 de Fevereiro a 13 de Abril, convocaram uma série de greves de 24 horas todas as segundas, terças e quintas-feiras.

A Swissport Handling presta serviços nos aeroportos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Reus, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Salamanca, Valladolid, Burgos, Logroño, Saragoça, Huesca, Lanzarote, Gran Canaria e Tenerife Sur.

Os sindicatos terão de fornecer serviços mínimos, como é exigido pela lei espanhola, pelo que ainda não é claro qual o impacto que as greves terão nos passageiros.

Portugal: Alerta para perturbação de serviços fronteiriços durante a Páscoa

Os funcionários portugueses do serviços de fronteiras fazem greve de 6 a10 de Abril. A greve foi programada para coincidir com o movimentado fim-de-semana da Páscoa e poderá causar "grandes distúrbios nos aeroportos", segundo a agência noticiosa LUSA.

Os sindicatos reclama contra a reestruturação dos serviços de imigração e fronteiras de Portugal (SEF). Cerca de 900 inspectores e 700 funcionários não policiais trabalham no SEF.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido alertou os passageiros para darem tempo adicional para o desimpedimento do controlo fronteiriço ao entrarem e saírem do país durante este período.

"Verifique os anúncios e siga as orientações fornecidas pela sua companhia aérea ou operador turístico", diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O governo britânico também actualizou os seus conselhos de viagem para avisar que existe um risco de incêndios florestais em Portugal e que ainda são necessárias máscaras em algumas áreas devido aos riscos da COVID.

Alemanha: Greves do sector público

Os trabalhadores do sector público alemão entraram num período de arbitragem após conversações inconclusivas sobre vencimentos. Isto significa que as greves que atingiram o sector dos transportes nas últimas semanas são efectivamente suspensas até depois do período de férias da Páscoa.

Esta semana, uma "mega greve" provocou um caos generalizado nas viagens. Dois dos maiores sindicatos de transportes do país, representando uma maioria de trabalhadores dos transportes, apelaram a uma acção colectiva. Esta situação paralisou os caminhos-de-ferro e os aeroportos e foi a maior greve da Alemanha em mais de três décadas.

França: Viajantes foram alertados para os protestos em curso contra a reforma das pensões francesas

Os sindicatos em toda a França têm estado numa batalha contínua contra um aumento da idade legal da reforma de 62 para 64 anos.

Eclodiram protestos em todo o país depois do Presidente Emmanuel Macron ter decidido forçar a mudança sem uma votação parlamentar. O lixo acumulou-se em Paris e foi incendiado. Os manifestantes também entraram em conflito com a polícia em várias cidades francesas.

Os sindicatos também apelaram a um 11º dia de acção de protesto em vários sectores - incluindo o dos transportes - na quinta-feira, 6 de Abril.

Greves de controladores de tráfego aéreo perturbam voos

A 6 de Abril, a Autoridade Francesa da Aviação Civil aconselhou novamente as companhias aéreas a cancelar 20% dos voos para Bordéus, Marselha, Nantes e Toulouse. O aeroporto de Paris-Orly não será afectado por estes cancelamentos.

Devido à adesão dos trabalhadores do controlo do tráfego aéreo (ATC) às greves, a Ryanair também avisou os passageiros para esperarem atrasos e cancelamentos nos voos para, de ou sobre a França até 8 de Abril. Isto poderia incluir voos para muitos outros destinos de férias populares em Itália, Espanha e Norte de África.

A companhia aérea acrescenta que houve 30 dias de greve por parte do pessoal francês do ATC em 2023, obrigando-a a cancelar 3.080 voos. A Ryanair diz que os passageiros afectados serão notificados o mais rapidamente possível e pede às pessoas que verifiquem a aplicação da companhia aérea para as últimas actualizações.

Os viajantes são, em geral, aconselhados a verificar com as companhias aéreas se o seu voo ainda está agendado antes de se deslocarem para o aeroporto.

Greves generalizadas podem perturbar as viagens de comboio em França

A companhia ferroviária estatal francesa SNCF diz que mais serviços funcionarão normalmente do que nos dias de greve anteriores, a 6 de Abril. Planeia realizar três em cada quatro serviços de TGV na quinta-feira e um em cada dois dos comboios TER.

É provável que os Intercités (Intercidades) ainda enfrentem perturbações generalizadas, com apenas um quarto dos comboios a circular e sem serviços nocturnos. Haverá também um horário muito reduzido para os serviços locais.

Eurostar disse que estão a tentar operar um serviço "quase normal" depois de cancelarem dois serviços de regresso Paris-Londres esta manhã.

Reino Unido: Perturbação provável durante as férias da Páscoa

1.400 agentes de segurança no aeroporto Heathrow de Londres estão a fazer greve durante as férias da Páscoa.

Os seguranças que trabalham no Terminal 5, o principal portal da British Airways e onde muitos voos internacionais partem e chegam, fazem greve durante 10 dias, de 31 de Março a 9 de Abril.

As chefias disseram que Heathrow está a operar normalmente. Os passageiros que partem do Terminal 5 estão a ser aconselhados a comparecer não antes de duas horas antes dos voos europeus e três horas antes dos voos intercontinentais. Se partir de qualquer outro terminal de Heathrow, é pouco provável que o seu voo seja afectado por esta greve.

O pessoal de segurança está em greve por causa dos baixos salários, depois de rejeitar a oferta do aeroporto de um aumento salarial de 10%.

A secretária-geral do sindicato, Sharon Graham, diz que os trabalhadores de Heathrow estão a receber "salários de miséria, enquanto o chefe executivo e os gestores de topo gozam de enormes salários". Um segurança em Heathrow recebe apenas £24.000 (27.400 euros) por ano, de acordo com o sindicato.

O sindicato diz que a "acção de greve causará enormes perturbações e atrasos em Heathrow durante toda a Páscoa".

Mas Heathrow diz que serão implementados planos de contingência para assegurar que o aeroporto permanece aberto, dizendo que estará "aberto e operacional apesar das ameaças desnecessárias de greve greve por parte do Unite".

A British Airways anunciou que irá cancelar 32 voos por dia durante a interrupção, num total de mais de 300 voos.

"Pedimos desculpa aos clientes cujos planos de viagem foram afectados e oferecemos-lhes uma série de opções, incluindo a reserva de um novo voo connosco ou com outra companhia aérea, ou solicitando um reembolso total", disse um porta-voz da British Airways.

Reino Unido: Quando é que os trabalhadores britânicos dos passaportes estão em greve?

Embora esta greve não afecte nenhum serviço de transporte, pode impedi-lo de fazer uma viagem.

Mais de 1.000 membros do Sindicato dos Serviços Públicos e Comerciais (PCS), incluindo os que trabalham nos escritórios de Passaportes em Inglaterra, Escócia e País de Gales, deverão paralisar entre 3 de Abril e 5 de Maio.

A greve vai envolver os que trabalham em Durham, Glasgow, Liverpool, Londres, Newport, Peterborough e Southport.

A Business Travel Association estimou que mais de um milhão de pedidos de passaporte deviam ser processados durante o período de greve. Não existem actualmente planos para alterar a orientação oficial, declarando que demora até 10 semanas para obter um passaporte.

O aeroporto de Heathrow afirmou que funcionará normalmente durante a greve de cinco semanas. Um porta-voz disse que os planos de contingência estavam "a funcionar bem" e que não houve cancelamentos de última hora devido a estas greves.

O aeroporto diz que quaisquer cancelamentos que estejam a acontecer foram acordados no início da semana, tendo os passageiros sido avisados com antecedência.

