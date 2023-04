A "Rega Húngara" da Páscoa

De Euronews

Na aldeia de Hollókő, durante o ritual que é Património Mundial da Unesco, as mulheres cumprem a tradição da Páscoa. A "rega húngara" está associada à fertilidade. Os homens regam as mulheres, especialmente as que têm idade para casar, e em troca recebem ovos de galinha pintados.

Szabó János, consultor artístico do grupo "Nógrád Folk Dance", explica que " a ideia de purificação foi sempre central não só para os húngaros, mas também para toda a humanidade em todo o mundo, e esta rega é um símbolo da purificação, uma renovação primaveril". Szabó János lembra que "as__raparigas são as guardiãs e protetoras da família, e é por isso que devemos purificá-las e regá-las".

Os espetáculos de folclore também fazem parte da festa, que dura três dias que na cidade de Hollókő.