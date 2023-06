Itália quer regular arrendamento de curta duração

De euronews

Governo justifica proposta com a necessidade de criar alojamento acessível para os habitantes locais

Os arrendamentos de curta duração são uma realidade incontornável no turismo atual mas são também uma dor de cabeça para os habitantes dos principais destinos turísticos.

Em Itália, o governo prepara uma lei para regular o setor, justificando-se com a falta de alojamento acessível para os locais e com a necessidade de repopular as maiores cidades.

Entre as medidas destacam-se a imposição de um mínimo de duas noites de arrendamento, para promover estadias mais longas, e a criação de um sistema de identificação nacional.

A indústria hoteleira aplaude a regulamentação, os proprietários nem por isso. Um ponto, no entanto, une as duas partes: a necessidade de punir quem opera ilegalmente.

A euronews falou com críticos a apoiantes de medida. Veja o vídeo para saber o que têm a dizer.