Em toda a Europa, os trabalhadores estão a protestar contra os baixos salários e as más condições de trabalho.

A Europa está neste momento a ser palco de greves, com muitos trabalhadores descontentes com o fato de a inflação elevada não ter sido acompanhada por salários mais altos.

Estão planeadas greves em todo o continente, o que mostra que vale sempre a pena verificar antes de viajar.

Reunimos abaixo todas as informações sobre as greves.

Se o seu voo ou comboio for cancelado ou sofrer um atraso, terá direito a um novo bilhete ou a uma indemnização. Leia o nosso guia para obter todos os pormenores.

Europa: controladores de tráfego aéreo vão votar sobre um possível acordo

O Union Syndicale Bruxelles (USB), um sindicato que representa os funcionários públicos da União Europeia (UE), chegou a um acordo de princípio com a Eurocontrol para evitar semanas de greves este verão.

A proposta foi submetida à votação dos membros do sindicato e o USB espera um "resultado positivo da votação.” A acontecer será retirado o "pré-aviso" de greve.

O pessoal da Eurocontrol, que gere os céus da Europa, ameaçou com uma ação coletiva que poderá ter início com um pré-aviso de apenas cinco dias, em qualquer altura dos próximos seis meses.

O pessoal envolvido trabalha no centro de gestão da rede da Eurocontrol. Este local desempenha um papel vital para garantir a eficiência do controlo do tráfego aéreo em todo o continente. Valida os planos de voo dos aviões e verifica dezenas de milhares de mensagens por dia.

O USB afirma que ameaçou com greves devido a uma disputa sobre a falta de 25% do pessoal, o comportamento da direção e um sistema de escalas imposto.

França: viajantes alertados para os protestos em curso

Os sindicatos franceses têm estado a lutar contra o aumento da idade legal da reforma de 62 para 64 anos.

Os protestos eclodiram em todo o país depois de o presidente Emmanuel Macron ter decidido avançar com a alteração sem uma votação parlamentar. As greves têm-se prolongado desde janeiro e afetaram fortemente as viagens.

Embora o ritmo da ação industrial tenha abrandado, as greves dos controladores de tráfego aéreo continuam a ter impacto, tendo a companhia aérea Ryanair sido obrigada a cancelar 900 voos em junho.

Os atrasos e os voos limitados sobre o país estão também a provocar um maior congestionamento do espaço aéreo em toda a Europa, o que conduz a mais perturbações.

Ameaça de greve nos transportes de Paris durante o Campeonato do Mundo de Rugby

Os trabalhadores do metropolitano de Paris ameaçaram fazer greve durante o Campeonato do Mundo de Rugby, que decorre de 8 de setembro a 28 de outubro no Stade de France, em Saint-Denis.

Enquanto os maquinistas receberão um bónus em reconhecimento dos serviços adicionais que terão de efetuar durante o evento, o pessoal das estações não recebeu qualquer remuneração adicional.

Os membros do sindicato FO-RATP, que representa os trabalhadores dos transportes públicos em Paris, ameaçaram fazer uma greve por causa desta questão. As negociações estão atualmente em curso.

Inglaterra: greves de verão nos caminhos-de-ferro e nos aeroportos

O pessoal de segurança cancelou as greves no aeroporto de Heathrow, em Londres, depois de ter votado a favor de uma proposta salarial.

Mais de 2 mil funcionários deveriam ter feito greve durante 31 dias este verão. A ação laboral coincidiria com o início das férias escolares e com o feriado de agosto no Reino Unido.

Os passageiros receavam que a greve pudesse conduzir a uma repetição do caos registado nos aeroportos no ano passado.

Mas agora que as greves foram canceladas, Heathrow declarou que espera poder proporcionar um "verão excelente" aos passageiros.

Anúncio de novas greves no aeroporto de Gatwick

Os trabalhadores de assistência em terra e aos passageiros do aeroporto de Gatwick anunciaram uma nova ronda de greves em agosto.

O pessoal da assistência em terra (Red Handling) vai estar em greve de 18 a 21 e de 25 a 28 de agosto. São responsáveis pela assistência em terra à Norse Atlantic, Norwegian, Delta, TAP Air Portugal e Saudi.

De acordo com o sindicato Unite, 216 voos poderão sofrer perturbações ou atrasos, afetando cerca de 45 mil passageiros.

Entretanto, os trabalhadores da assistência aos passageiros da Wilson James farão greve de 18 a 20 e de 22 a 24 de agosto.

Greve no aeroporto de Birmingham

Depois de os guardas de segurança e os técnicos do aeroporto de Birmingham terem desconvocado greves no mês passado, está prevista uma nova ronda de perturbações.

Os motoristas e operadores de camiões-cisterna, que reabastecem mais de três quartos dos aviões no aeroporto, rejeitaram uma proposta salarial na terça-feira (1 de agosto).

Em consequência, "uma ação de greve por tempo indeterminado terá início na terça-feira, 15 de agosto, levando ao cancelamento de voos", afirma o sindicato Unite.

Esta situação poderá afetar potencialmente os voos da TUI, easyJet, Wizz Air, Ryanair, Lufthansa e Emirates.

Greves nos caminhos-de-ferro do Reino Unido

Os maquinistas de comboios anunciaram uma nova proibição de horas extraordinárias de 7 a 12 de agosto, numa "ação que não chega a ser uma greve."

Os membros do sindicato Aslef de 15 empresas ferroviárias recusam fazer horas extraordinárias, o que já levou a alterações dos horários e à redução dos serviços. É provável que centenas de comboios sejam suprimidos todos os dias, uma vez que a ação industrial afeta a maior parte das linhas suburbanas de Londres e os principais operadores ferroviários, como a Avanti West Coast, a LNER e a CrossCountry.

O metropolitano de Londres e a linha Elizabeth não serão afetados.

O maior sindicato ferroviário do Reino Unido, o RMT e a Aslef afirmam que muitos maquinistas não recebem aumentos salariais há quatro anos. Exigem um aumento salarial que tenha em conta o atual nível elevado de inflação.

Viajantes verificam o painel de embarque na estação Waterloo, em Londres, enquanto membros do sindicato dos maquinistas Aslef fazem greve. AP Photo/Frank Augstein

Itália: greves nos transportes públicos e nos aeroportos em julho

As greves nos transportes não são invulgares em Itália durante o verão. Os regulamentos do setor preveem uma isenção de verão, o que significa que não haverá greves nos transportes aéreos entre 27 de julho e 5 de setembro.

Por enquanto, não está prevista qualquer outra greve dos transportes em Itália, mas vale sempre a pena verificar antes de viajar.

Bélgica: pilotos da Ryanair alertam para novas greves

Os pilotos da Ryanair, sediada na Bélgica, farão nova greve a 14 e 15 de agosto.

As greves no aeroporto de Charleroi, no final de julho, provocaram o cancelamento de cerca de cem voos, quando dois sindicatos - CNE e ACV Puls - e o sindicato dos pilotos, Beca, entraram em greve.

O pré-aviso de greve vai até outubro de 2024, com os membros do sindicato CNE a avisarem que é provável que a ação industrial continue.

"Pedimos desculpas antecipadamente aos passageiros que planeiam viajar com a Ryanair entre agora e outubro de 2024 e que podem ser afetados por estas greves", disseram os sindicatos num comunicado de imprensa antes da greve inicial.

"Mas não podemos continuar a permitir que a Ryanair viole os princípios básicos do diálogo social belga."

A Ryanair terá dito aos pilotos do país que pretendia cancelar um acordo sobre horas de trabalho e de descanso.

Espanha: seguranças de aeroporto cancelam greve em Barcelona

O pessoal de segurança do aeroporto de Barcelona-El Prat cancelou uma greve por tempo indeterminado que deveria ter começado a 10 de agosto. A greve foi evitada depois de terem chegado a um acordo sobre salários, igualdade de género e condições de trabalho.

