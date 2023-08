A hashtag #Frenchpharmacy atingiu a impressionante marca de 130 milhões de visualizações no rede de partilha de vídeos.

França tem uma nova atração turística mundialmente famosa.

Fazer uma viagem a uma farmácia francesa é a mais recente tendência de viagem no TikTok, sobretudo entre os visitantes americanos.

A hashtag #Frenchpharmacy atingiu a impressionante marca de 130 milhões de visualizações no site de partilha de vídeos.

Mas o que há, afinal, de tão especial com as farmácias francesas?

Porque é que as farmácias francesas são tendência no TikTok?

As farmácias tornaram-se a atração "obrigatória" em França depois de os turistas terem ido ao TikTok para as elogiar.

Os influenciadores de viagens e de beleza - na sua maioria americanos - têm partilhado os diferentes produtos e serviços que se podem encontrar nas farmácias francesas e dão conselhos sobre os melhores artigos a comprar.

A influenciadora @glowwithava, que tem um milhão de seguidores no TikTok, conta aos espetadores como visita sempre a farmácia assim que chega a França. "Estou de volta a Paris, vocês sabem o que fazer", diz num vídeo.

Os vídeos da Glowwithava destacam os melhores produtos disponíveis, nomeadamente os que não se encontram à venda nos EUA ou que custam muito menos na Europa.

Para além de medicamentos e tratamentos de saúde, as farmácias francesas têm frequentemente marcas de beleza e produtos de bem-estar de luxo.

A autora destaca os protetores solares Caudalie e La Roche-Posay que, segundo ela, não estão disponíveis nos EUA.

Outra TikToker, Emilie Kiser, disse que fez uma lista de produtos utilizando vídeos anteriores de #Frenchpharmacy de outros utilizadores.

Num dos seus vídeos de junho, partilha a lista, que consiste principalmente em marcas de beleza francesas como Nuxe, Embryolisse, La Roche-Posay e Caudalie.

"Estou no paraíso", diz depois de encontrar "a maior farmácia e parafarmácia de sempre."

A influencer Elizabeth Victoria Clark leva os espetadores à CityPharma, situada na Rue de Four, em Paris, chamando-lhe "o ponto de referência mais importante da cidade."

Para além de produtos de cuidados de pele franceses de alta qualidade, destaca a seleção de chás de ervas, suplementos e tampões probióticos à venda.

Reconhece o comentário de um utilizador, segundo o qual a farmácia se tornou famosa e está agora sobrelotada. "Vou literalmente logo quando abre, porque de outra forma é uma loucura", escreve.

Ela diz que escolhe a CityPharma pelos seus preços competitivos, mas observa que "pode obter a maior parte disto em qualquer lugar de Paris."

A TikTokker Anastazia também destaca os preços dos produtos num vídeo, que são consideravelmente mais baixos do que na América.

"Espera, porque é que Caudalie é tão barato? Vou reservar o meu bilhete agora", comenta um utilizador.

"Tenho andado à procura daquele spray da La Roche-Posay em todo o lado - vou a Cannes no próximo mês, é bom que o tenham!", escreve outro.

Alguns visitantes de França também se divertiram com a cruz verde brilhante à porta das farmácias e com as suas animações.

Os utilizadores fizeram vídeos dos sinais psicadélicos e adicionaram bandas sonoras de música de dança.

"As farmácias são realmente mais animadas do que as discotecas do sul de França", lê-se numa legenda no ecrã.

Existem cerca de 21 mil farmácias em França que, para além de aviarem receitas e medicamentos, oferecem serviços como vacinas contra a Covid-19, vacinas contra a gripe sazonal e verificação da comestibilidade dos cogumelos colhidos.