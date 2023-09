De Lauren Crosby Medlicott

Pacata cidade da Letónia acaba de receber o estatuto da UNESCO, chamando a atenção para tudo o que a Letónia tem para oferecer aos turistas.

Entre a Estónia e a Lituânia, situa-se a região selvagem da Letónia.

Como uma tapeçaria geográfica de mar, lagos e bosques, o pequeno país é perfeito para fazer caminhadas, andar de bicicleta ou descansar em praias de areia branca.

Cada estação oferece experiências únicas. Na primavera, são os passeios de barco. Durante os meses de verão, as praias beijadas pelo sol. No outono, as cores do Vale de Gauja são gloriosas e, no inverno, as pistas de esqui.

Parque Nacional Kemeri na Letónia. Canva

O que se pode fazer na cidade da Letónia, recentemente coroada Património Mundial da UNESCO?

Kuldīga, uma cidade no oeste da Letónia, recebeu recentemente o estatuto de Património Mundial da UNESCO, reconhecendo-se o seu "valor universal excecional para a humanidade."

"Kuldīga é um exemplo excecionalmente bem preservado de um assentamento urbano tradicional, que se desenvolveu de uma pequena aldeia medieval para um importante centro administrativo do Ducado de Curlândia e Semigália entre os séculos XVI e XVIII", diz a organização da ONU.

Mantendo, em grande parte, o mesmo traçado de ruas durante séculos, a cidade apresenta uma arquitetura tradicional em madeira, bem como estilos de influência estrangeira que ilustram o rico intercâmbio entre artesãos locais e viajantes de todo o Mar Báltico.

Os telhados de Kuldīga e as ruas sinuosas ladeiam o rio Alekšupīte, o que lhe valeu a alcunha de "Veneza da Letónia."

A pacata cidade é perfeita para explorações lentas ao longo das ruas de paralelepípedos, tardes preguiçosas sentadas à beira do rio e mergulhos refrescantes na cascata Venta.

Apenas a alguns quilómetros da cidade encontram-se as Grutas de Areia de Riežupe, uma rede labiríntica de túneis artificiais criada no século XVIII. É o local perfeito para explorar em caso de céu cinzento.

Praia perto da cidade de Riga. Canva

Um centro para explorar os Estados Bálticos

Sendo o Estado Báltico central, a Letónia está bem conectada com opções de transporte eficientes e económicas.

As capitais da Estónia e da Lituânia podem ser alcançadas a partir da Letónia em pouco mais de quatro horas, através do serviço de autocarros de luxo - The Lux Express.

Há também comboios noturnos que o levam mais longe, com serviços de Riga para Estocolmo, Helsínquia, Varsóvia e São Petersburgo.

Se puder esperar até 2030, o comboio de alta velocidade Baltica tornará estas viagens ainda mais curtas.

Mercado de Natal em Riga, Letónia. Canva

Metade da Letónia está coberta de natureza selvagem

Sendo um dos países mais verdes da Europa, cerca de 50% da Letónia é uma região selvagem, o que a torna um destino ideal para caminhadas e acampamentos.

Os seus quatro parques nacionais protegidos - Kemeri, Gauja, Rāzna e Slītere - proporcionam infinitas oportunidades de caminhadas para qualquer amante da natureza.

Com uma linha costeira com mais de 500 quilómetros de comprimento, a Letónia possui dezenas de belas praias de areia branca e florestas de pinheiros a perder de vista.

Uma praia particularmente popular é Jūrmala, famosa pelos seus belos areais, casas de madeira do século XIX e edifícios da era soviética.

Conheça a rica cultura e história da Letónia

A gastronomia da Letónia é influenciada pelos seus países vizinhos: Suécia, Dinamarca, Finlândia, Rússia, Polónia, Alemanha, Lituânia e Estónia.

Os pratos de carne, o peixe fumado e em pickles e o pão de centeio escuro estão muito presentes nas ementas.

Para além de Kuldīga, os turistas deliram com a rica cultura e história que podem ser encontradas na capital costeira de Riga, que também tem o estatuto da UNESCO.

As suas ruas empedradas formam uma zona da Cidade Velha considerada uma das mais belas da Europa. À noite, a cidade ganha vida com a música e as danças nos clubes.

Descubra histórias da história da Letónia nos marcos importantes de Bauska, com o seu castelo destruído pela retirada dos russos em 1706. Ou em Sigulda, onde o Castelo da Ordem da Livónia foi construído no século XIII e mais tarde utilizado como convento.